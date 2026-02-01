Scoateţi hainele groase din dulap, gerul ne mai încearcă o dată! Azi-noapte cele mai scăzute temperaturi s-au înregistrat în Moldova, au fost şi minus 16 grade Celsius prin nord. Dar valul de aer extrem de rece venit din Câmpia Rusă se va simți și mai puternic de mâine încolo, când peste jumătate de ţară va fi sub cod galben de ger. Vremea se mai încălzeşte abia spre mjlocul săptămânii viitoare. Specialiștii ne spun cum să ne protejăm organismul de şocul termic.

Cel mai tare au tremurat de frig oamenii din nordul Moldovei. -16 grade au fost dimineaţă la Dărăbani și -15 la Rădăuți. Frig a fost şi la Botoșani şi Suceava. La Iași soarele cu dinţi nu a reuşit să topească gerul.

"În general mie îmi place frigul și sunt îmbrăcată foarte bine, după cum se vede. Am de toate. Mănuși din lână, căciuliță". "Lenjerie termică, pantaloni și la fel și sus. Câteva straturi". "Îmbrăcăminte adecvată, mai mult lână, bumbac și ceaiuri multe și evit pe cât pot să ies afară, doar în caz de necesitate", spun oamenii.

Cum să facem faţă frigului

Îmbrăcatul în straturi ajută, dar mai importantă este calitatea hainelor pe care le alegem în zilele geroase. De evitat materialele sintetice, găsim în magazinele de specialitate haine termice sau pur şi simplu ptem să alegem ţesături naturale precum lâna, care este un bun izolator termic. Mai mult decât atât, căciula şi mănuşile nu sunt doar accesorii - sunt obligatorii. Extremităţile trebuie protejate. La fel de importantă este şi încălţămintea, să fie una de calitate. De preferat, din piele.

Medicii trag un semnal de alarmă: chiar și câteva minute petrecute în ger pot avea efecte serioase asupra sănătății. Nu vorbim doar despre degerături. Frigul extrem suprasolicită inima, afectează respirația și poate agrava afecţiuni deja existente.

"La momentul la care apar cele mai simple semne de avertisment. durerea aceea precordială clasică, care radiază în gat, în umăr, în braţul stâng şi în spate, acele trei categorii de simptome care dor, cele digestive, durerea epigastrică, ostroarticulare sau cele respiratorii înseamna că s-ar putea de frig să aveţi un infarct miocardic acut iar prezenţa la un spital este esenţială", a declarat Tudor Ciuhodaru - medic specialist Urgenţe.

De când se încălzeşte vremea

Cei mai expuși pericolelor sunt copiii și bătrânii, mai ales cei cărora nu le poartă nimeni de grijă.

"De aceea le duc strictul necesar, niste alimente, brichete, cartofi, ca să treacă acum se anunţa o săptămână de frig cu 2 plăpumi stătea o bătrână nu făcea focul, minus 20 de grade afară acum 2 săptămâni nu avea cu ce să facă focul. Le-am dus noi lemne, brichete", a declarat Bogdan Tănasă.

Codul galben de ger intră în vigoare în această seară pentru jumătate din ţară. De mâine dimineaţă temperaturile negative vor atinge şi vestul ţării.

"De miercuri încolo, tendinţa este ca vremea să se încălzească. Şi o încălzire destul de rapidă pentru că vom ajunge deja din cursul zilei de joi la temperaturi uşor pozitive şi pe parcursul nopţilor", a declarat Oana Păduraru - meteorolog ANM.

Până mâine dimineaţă sudul ţării e şi sub avertizare de cod galben de ninsori. Stratul de zăpadă poate atinge şi 10 centimetri.

