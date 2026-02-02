Gerul ne încearcă zilele acestea din nou şi nici măcar măcar nu este ultima dată. În Capitală a nins întreaga noapte, iar Moldova a îngheţat la temperaturi de până la minus 16 grade Celsius. Mai mult, meteorologii anunţă că valul de aer extrem de rece, venit din Câmpia Rusă, se va simți și mai puternic de azi încolo, când peste jumătate de ţară va fi sub cod galben de ger. De temperaturi pozitive vom avea parte abia după mijlocul săptămânii, dar nu pentru mult timp.

Peste noapte, Capitala a fost acoperită de zăpadă. A nins viscolit, iar de dimineaţă, stratul de omăt măsura între 10 şi 15 cm. Tempera a scăzut până la minus 7 grade, însă cea resimţită în zori s-a apropiat de minus 14 grade celsius.

"Haideţi să facem şi un experiment cu această jucărie cu termoviziune. Să vedem temperatura la nivelul gecii. Observăm minus două, minus 2,5 grade. Dacă voi da geaca la o parte, observăm 16 grade, iar dacă vom deschide şi polarul, în interior avem 21-22 de grade. Ca sfat, în concluzie, este important să ne îmbrăcăm în straturi, pentru a conserva cat mai bine temperatura la nivelul corpului", a explicat Alex Munteanu, reporter Observator.

Trafic îngreunat și probleme în transportul public

Articolul continuă după reclamă

Şi pe şosele s-a circulat mult mai încet decât într-o zi fără zăpadă. Iar mai multe tramvaie au rămas blocate după ce macazul s-a defectat. Utilajele de deszăpezire au intrat spre dimineaţă şi pe aeroport Henri Coandă, pentru a curăţa pista.

Nordul Moldovei a fost cel mai tare lovit de ger. De dimineaţă, au fost minus 15 grade la Dărăbani și -12 la Rădăuți şi Botoșani. La Suceava s-au înregistrat minus 13 grade Celsius.

Şi cei care au ales transportul în comun au avut de suferit din cauza gerului.

Ger extrem în nordul Moldovei

"La Suceava, simţim gerul cu fiecare respiraţie. Este ora 9, iar termometrele arată minus 10 grade. Cel mai mare le resimţim atunci când stăm pe loc. În stațiile de autobuz, doar câteva minute de așteptare sunt suficiente pentru ca frigul să ne cuprindă tot corpul", transmite Angela Bertea, reporter Observator.

Prin pieţele din Botoşani, tarabele au fost mai mult goale.

În Mehedinţi, trei oameni au ajuns la spital după ce microbuzul în care se aflau a derapat şi a intrat într-un utilaj de deszăpezire.

Tot din cauza poleiului de pe şosele, o maşină a ajuns pe linia de cale ferată la Constanţa. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Zăpada a închis porturile încă de seara trecută.

Școli închise din cauza drumurilor impracticabile

Din cauza drumurilor înzăpezite, într-o localitate din Vâlcea, peste 200 de elevi nu au putut ajunge la şcoală, iar cursurile au fost suspendate.

Codul galben de ger a intrat în vigoare de aseară pentru jumătate din ţară şi a fost extins până mâine dimineaţă la ora 10.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰