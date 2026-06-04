Vremea de mâine 5 iunie. Instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a țării. Maxime de 28 de grade

Temperaturi de vară în cea mai mare parte a țării, dar și episoade de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni. Sunt anunțate ploi slabe în sud, iar după-amiaza și seara vor apărea averse torențiale, descărcări electrice, grindină și posibil vijelii, mai ales la munte. În București se vor înregistra până la 28 de grade, în timp ce pe litoral vremea va fi normală termic, cu maxime de 22–24 de grade.

La noapte, cerul va avea înnorări în regiunile sudice și sud-estice și pe arii restrânse la începutul nopții, apoi doar izolat vor mai fi averse și posibil descărcări electrice în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. În restul țării cerul va deveni variabil și averse slabe vor mai fi posibile în primele ore, cu precădere în Transilvania și zonele de munte. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor situa între 10...11 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 17...18 grade pe litoral. Pe alocuri se va forma ceață.

Vremea de mâine 5 iunie în țară

Cerul va fi variabil, cu înnorări în prima parte a zilei în regiunile sudice, unde pe arii restrânse va ploua slab. Din orele amiezii și până la începutul nopții în nordul Carpaților Orientali și zona Munților Apuseni, vor fi perioade cu fenomene specifice instabilității atmosferice, respectiv înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și pe alocuri căderi de grindină și posibil vijelii. Ploile vor avea și caracter torențial, iar îndeosebi în intervale scurte de timp, cantitățile de apă, pe arii restrânse, vor fi de 15...25 l/mp și izolat vor depăși 30...40 l/mp. Astfel de fenomene se vor semnala pe arii mai restrânse și la intensități mai reduse, în a doua parte a zilei, cu precădere în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 23 și 28 de grade, iar cele minime între 11 și 18 grade. La începutul și sfârșitul intervalului, izolat va fi ceață. Presiunea atmosferică va fi ușor variabilă ziua, iar seara și noaptea va fi în creștere.

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Vremea de mâine 5 iunie în București și în Cluj

La noapte, cerul va avea înnorări și temporar vor mai fi averse slabe, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 15...16 grade.

Cerul va fi variabil, cu înnorări în prima parte a zilei, când trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 27...28 grade, iar cea minimă de 15...17 grade. Presiunea atmosferică va fi ușor variabilă ziua, iar seara și noaptea va fi în creștere.

În Cluj, vremea va fi în continuare caldă, însă cerul va fi mai mult noros și sunt așteptate ploi.

Vremea de mâine 5 iunie la munte

Vremea va fi ușor instabilă. Din orele amiezii și până la începutul nopții în nordul Carpaților Orientali și zona Munților Apuseni vor fi perioade cu fenomene specifice instabilității atmosferice, respectiv înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și pe alocuri posibil vijelii și izolat căderi de grindină. Ploile vor avea și caracter torențial, iar îndeosebi în intervale scurte de timp, cantitățile de apă, pe arii restrânse, vor fi de 15...25 l/mp și cu totul izolat vor depăși 30...40 l/mp. Astfel de manifestări vor fi în a doua parte a zilei și în restul zonelor montane, dar pe arii mai restrânse și la intensități mai reduse. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Regimul termic va fi comparabil cu cel din intervalul anterior, exceptând Carpații Meridionali și de Curbură unde valorile diurne vor fi ușor mai ridicate decât ziua precedentă.

Vremea de mâine 5 iunie pe litoral

Vremea va fi relativ normală termic, cu cerul variabil. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 24 de grade, iar cele minime între 15 și 18 grade. Noaptea, va fi ceață. Temperatura apei mării va avea valori de 18...19 grade.