Administrația Națională a Penitenciarelor a fost vizată miercuri, 29 iulie 2026, de un atac cibernetic de tip ransomware, care a afectat mai multe stații de lucru și servere ale instituției. Incidentul vine la aproximativ două săptămâni după atacul informatic produs asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

După ANCPI, și Administrația Penitenciarelor a fost atacată cibernetic. Mai multe servicii au fost oprite - Facebook/ Administrația Națională a Penitenciarelor

Potrivit unui comunicat transmis de ANP, echipa IT a instituției a contactat imediat Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Pentru limitarea efectelor atacului, toate echipamentele vizate au fost izolate fizic.

Specialiștii ANP și DNSC lucrează în prezent la remedierea problemelor și la investigarea incidentului. Administrația Penitenciarelor a anunțat că urmează să depună, în cursul zilei, o plângere la DIICOT.

Ca măsură de precauție, mai multe servicii au fost oprite temporar. Printre acestea se numără IMS Web, Infokiosk, telefonia destinată persoanelor private de libertate, portalul pentru programarea vizitelor, conexiunile VPN dintre locații și site-ul oficial al instituției.

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ANP precizează că vor fi identificate, în cel mai scurt timp, soluții alternative pentru ca persoanele private de libertate să poată păstra legătura cu familiile și apropiații.

Prezentarea deținuților în fața instanțelor se va desfășura miercuri conform termenelor stabilite anterior. În zilele următoare, procedurile ar urma să fie realizate prin videoconferință, după informarea instanțelor de judecată.

Transferurile persoanelor private de libertate între unitățile penitenciare au fost oprite temporar. Situațiile excepționale vor fi analizate și organizate punctual, în funcție de necesități.

Lista sistemelor afectate

IMSWeb;

infokiosk-urile;

sistemul de telefonie destinat persoanelor private de libertate;

portalul de programare a vizitelor;

serviciul de e-mail intern.

Atacul vine după incidentul cibernetic de la ANCPI

Incidentul de la ANP are loc după ce în urmă cu aproximativ 2 săptămâni Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a constatat un acces neautorizat în infrastructura sa informatică.

Investigația tehnică a confirmat că ANCPI fusese vizată tot de un atac ransomware. Atacatorii au criptat și au șters o parte din infrastructura de virtualizare care găzduia aplicațiile agenției. Sistemele afectate au fost izolate, iar serviciile informatice au fost oprite pentru restaurare și securizare.

ANCPI a transmis că baza centrală de date care conține evidența proprietăților și a drepturilor asupra imobilelor nu a fost afectată și că nu există dovezi că atacatorii ar fi avut acces la aceste informații. Agenția a început și procesul de migrare a aplicațiilor în Cloudul Guvernamental, sub coordonarea Serviciului de Telecomunicații Speciale.