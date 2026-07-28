Vremea de mâine 29 iulie. Temperaturi de vară în toată țara: unde va fi cel mai cald
Vremea se menține călduroasă în mare parte din țară, cu temperaturi de până la 35 de grade în Banat și Crișana, unde izolat se poate instala canicula. Cerul va fi în general senin, însă în zonele montane și în regiunile estice și nord-estice pot apărea înnorări temporare și, pe arii restrânse, ploi slabe de scurtă durată. Dimineața și noaptea, izolat în depresiuni, se poate forma ceață.
La noapte, cerul va fi variabil în centrul, estul și sud-estul țării și mai mult senin în rest. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu unele intensificări în primele ore ale nopții în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, cu viteze de până la 50...60 km/h. Temperaturile minime se vor situa între 6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade pe litoral. Izolat, îndeosebi pe văile și depresiunile din Transilvania se va forma ceață.
Vremea de mâine 29 iulie în țară
Vremea va fi călduroasă în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei și al Transilvaniei și în Dobrogea continentală, iar în extremitatea de vest a țării, izolat va fi caniculă. Cerul va fi variabil în zonele montane și submontane și în regiunile estice și nord-estice și mai mult senin în rest. După-amiaza, cu totul izolat în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade în estul Transilvaniei și 35 de grade, izolat în Banat și Crișana, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20...21 de grade în Dealurile de Vest și pe litoral. Dimineața și noaptea, izolat în depresiuni se va forma ceață. Presiunea atmosferică va fi în scădere.
Vremea de mâine 29 iulie în București și în Cluj
La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 13...16 grade.
Vremea va fi călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 31...32 de grade, iar cea minimă de 15...18 grade. Presiunea atmosferică va fi în scădere.
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În Cluj, vremea se încălzește, cerul va fi mai mult senin. Maxima zilei va fi de 28 de grade.
Vremea de mâine 29 iulie pe litoral
Vremea va fi predominant frumoasă, normală termic. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, în ușoară intensificare după-amiaza. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 27 de grade, iar cele minime se vor învadra între 18 și 21 de grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 21 și 23 de grade.
Vremea de mâine 29 iulie la munte
Vremea va fi predominant frumoasă. Cerul va fi variabil și doar izolat după orele amiezii vor fi posibile ploi de scurtă durată, cu o probabilitate mai mare în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali. Vântul va sufla slab și moderat. Valorile de temperatură vor fi în creștere față de ziua precedentă.