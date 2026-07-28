Vremea de mâine 29 iulie. Temperaturi de vară în toată țara: unde va fi cel mai cald

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 29 iulie în București și în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 13...16 grade.

Vremea va fi călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 31...32 de grade, iar cea minimă de 15...18 grade. Presiunea atmosferică va fi în scădere.

În Cluj, vremea se încălzește, cerul va fi mai mult senin. Maxima zilei va fi de 28 de grade.