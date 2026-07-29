Joseph Blatter, atac dur la Infantino pe seama privatizării Cupei Mondiale de fotbal 

Reprezentanţii FIFA au confirmat, în mare măsură, planul actualului preşedinte al organizaţiei, Gianni Infantino, de a privatiza Cupa Mondială de fotbal, iar planul a provocat reacţii agresive în lumea fotbalului mondial şi nu numai.

Concret, şeful FIFA îşi propune privatizarea Cupei Mondiale şi vânzarea acţiunilor celui mai important turneu din lume către diferiţi investitori. Se mizează pe ideea că o astfel de acţiune ar aduce venituri suplimentare pentru toate federaţiile de fotbal din lume, acestea urmând să încaseze de câte trei ori mai mulţi bani pentru ciclul 2035-2038, faţă de cât încasează la momentul actual.

"În calitate de for de conducere mondial, FIFA poartă responsabilitatea de a se asigura că fotbalul ajunge în fiecare colț al lumii și că valoarea pe care o creează aduce beneficii asociațiilor și comunităților din întreaga lume. Pentru următoarea fază de creștere, e nevoie de o structură în care latura comercială să funcționeze ca o afacere concentrată, iar valoarea sa să fie distribuită mai bine și mai echitabil la nivel global. Fiecare asociație membră ar trebui să aibă oportunitatea de a primi o parte echitabilă din resursele disponibile și de a-și modela propriul viitor independent, în loc să depindă de alții. Dorim să investim masiv, chiar în cele mai mici și mai îndepărtate regiuni ale lumii fotbalului, care au fost adesea trecute cu vederea până acum", a fost mesajul transmis de Gianni Infantino.

Bănuit că recurge la o asemenea misiune inclusiv pentru a-şi asigura noi mandate de preşedinte al FIFA, Infantino a fost acuzat în termeni duri inclusiv de Joseph Blatter, fostul şef al FIFA.

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"Nimeni nu are dreptul să vândă sportul nostru. Relaţia strânsă dintre preşedintele FIFA şi preşedintele Statelor Unite a atins o dimensiune financiară care dăunează dramatic fotbalului", afirmă Sepp Blatter.

Există informaţii care arată că, prin impunerea planului său, Infantino ar urma să-şi asigure inclusiv un salariu de circa 64 de milioane de dolari pe an, de aproximativ 10 ori mai mult decât încasează în prezent.