Vremea de mâine 7 octombrie. Zona unde temperaturile ajung la 28 de grade

Vremea se menține în general frumoasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi mult mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil în est și sud-est, iar în rest mai mult senin. Vântul va sufla slab până la moderat, iar dimineața și noaptea, izolat, se vor forma ceață și brumă.

Vremea la noapte

La noapte, cerul va fi variabil în nordul și estul țării și mai mult senin în rest. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime se vor situa între -1...0 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și în jurul a 14 grade, izolat, în Dealurile de Vest. Pe alocuri va fi ceață, iar în unele zone se va forma brumă.

Vremea de mâine 7 octombrie în ţară

Vremea va fi frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 20...21 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și în jurul valorii de 28 de grade, izolat, în Câmpia și Dealurile de Vest. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei în jumătatea de est a țării și noaptea în sud-est, iar în restul teritoriului va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab până la moderat. Noaptea va fi rece în estul Transilvaniei, unde temperaturile minime vor coborî până la -1...0 grade, în timp ce pe litoral și în Dealurile de Vest se vor înregistra până la 16 grade. Dimineața și noaptea, izolat, va fi ceață și se va forma brumă.

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Vremea de mâine 7 octombrie în Bucureşti şi Cluj

În București, vremea va fi în continuare frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată pe parcursul zilei. Temperatura maximă se va situa în jurul valorilor de 25...26 de grade, iar cea minimă va fi de 9...11 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Pe timpul nopții, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 9...10 grade, ușor mai scăzută în zona preorășenească.

În Cluj-Napoca, vremea va fi înnorată, iar temperaturile se vor menține ridicate pentru această perioadă. Maxima zilei va ajunge la 23 de grade, iar minima va coborî până la 8 grade pe timpul nopții. Vântul va sufla cu viteze de până la 11 km/h.

Vremea de mâine 7 octombrie la munte

Temperaturile se vor menține ridicate pentru această perioadă. Valorile maxime vor ajunge până în jurul a 28 de grade, izolat, în Câmpia și Dealurile de Vest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -1...0 grade în estul Transilvaniei și 16 grade pe litoral și în Dealurile de Vest.