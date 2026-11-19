Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis, joi, o avertizare Cod portocaliu de viituri, cu valabilitate din această seară pe râuri din cinci județe. De asemenea, au fost emise și Coduri galbene de inundații ce vizează cursuri de apă din Oltenia, Transilvania, Maramureș, Banat și Crișana.

Potrivit hidrologilor, în intervalul 19 noiembrie, ora 21:00 - 20 noiembrie, ora 12:00, va fi Cod portocaliu de creşteri ale debitelor şi nivelurilor, cu posibile depăşiri ale Cotelor de apărare, pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Iza - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Lăpuş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Maramureş), Tur - bazin amonte Acumularea Călineşti Oaş (judeţul Satu Mare), Someşul Mare - bazin amonte S.H. Nepos (judeţul Bistriţa Năsăud) şi Timiş - bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova - amonte S.H. Lugoj (judeţele: Caraş-Severin şi Timiş).

De asemenea, un prim Cod galben de inundaţii va viza, în perioada 19 noiembrie, ora 12:00 - 20 noiembrie, ora 18.00, bazinele hidrografice: Bega - bazin amonte S.H. Balinţ şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Balinţ - amonte S.H. Remetea (judeţele: Timiş şi Arad), Timiş, Bârzava, Moraviţa (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Caraş, Nera (judeţul Caraş-Severin) şi Cerna - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Caraş-Severin).

Cod galben de joi seara până vineri

În plus, de joi seara până vineri, la ora 18:00, va fi Cod galben hidrologic pe următoarele cursuri de apă: Tisa - pe sectorul aferent S.H. Valea Vişeului, Vişeu, Iza, Lăpuş (judeţul Maramureş), Tur (judeţul Satu Mare), Someşul Mare (judeţul Bistriţa Năsăud), Someşul Mic - bazin amonte Acumularea Gilău (judeţele: Bihor şi Cluj), Crişul Repede - bazin amonte S.H. Ciucea şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ciucea (judeţele: Cluj şi Bihor), Crişul Negru (judeţele: Bihor şi Arad), Crişul Alb - bazin amonte S.H. Gurahonţ şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Gurahonţ - amonte S.H. Ineu (judeţele: Hunedoara şi Arad), Mureş - bazin amonte S.H. Glodeni (judeţele: Harghita şi Mureş) şi Arieş - bazin amonte S.H. Baia de Arieş şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Baia de Arieş (judeţele: Alba şi Cluj).

Articolul continuă după reclamă

Unde sunt prognozate inundații

Inundaţii sunt prognozate şi pe: Mureş - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava - amonte S.H. Săvârşin (judeţele: Alba, Sibiu, Hunedoara şi Arad), Dunăre - afluenţii mici aferenţi sectorului amonte S.H. Calafat (judeţele: Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj), Jiu - bazin amonte S.H. Sadu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu - amonte confluenţă cu râul Gilort (judeţele: Hunedoara şi Gorj), Gilort - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Gorj), Motru - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Mehedinţi), Olt - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sebeş Olt - amonte Acumularea Ioneşti (judeţele: Sibiu, Vâlcea şi Argeş), Olteţ - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu (judeţele: Gorj şi Vâlcea), Bistriţa (afluent al râului Siret) - bazin amonte S.H. Cârlibaba şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Cârlibaba - amonte Acumularea Izvorul Muntelui (judeţele: Suceava, Neamţ şi Harghita).