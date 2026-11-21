Un trend pornit pe rețelele sociale schimbă felul în care privim hainele purtate. Piese de designer, care au costat sute sau chiar mii de euro, pot fi găsite acum la prețuri de câteva zeci de lei! În magazinele second-hand se organizează vânători de comori, iar tinerii își transformă descoperirile în videoclipuri urmărite de mii de oameni pe TikTok și Instagram.

"Vă arăt și cât costă noi. Eu am dat 25 de lei, topul 15 lei, mai adaug și o brățară de 2 lei", spune Erika.

Erika este atât de pasionată de cumpărăturile second-hand, încât de doi ani își documentează descoperirile pe internet și le arată și altora ce comori se pot ascunde printre zeci de umerașe.

Până și rochia de cununie a fost tot una la mâna a doua și a arătat ca o prințesă. Acum se pregătește de nuntă și pantofii pe care îi va purta sunt de la un brand de lux, dar tot second-hand.

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Erika: I-am găsit online și sunt o pereche din 2000 - 2004.

Reporter: Pantofii tăi de mireasă?

Erika: Da.

Reporter: Ai verificat cât costă?

Erika: Da, câteva sute de euro, dar eu am dat 300-400 de lei.

Magazinele second-hand, raiul pieselor de calitate

Tânăra are un dulap plin cu piese de calitate găsite în magazinele second-hand.

"Mă atrage acest lucru, să port piese diferite și care să fie mai... să te scoată în evidență, da. Și prețul e atractiv în același timp. În general, bugetul e undeva la 50-100 de lei", spune Erika Iszlai.

Pe TikTok și Instagram, tot mai mulți tineri își prezintă cu mândrie descoperirile din magazinele second-hand, în clipuri numite "thrift haul".

De ce preferă oamenii hainele din second-handuri

"Industria nu mai oferă calitate și oamenii vin spre lână, spre cașmir, spre un bumbac de calitate. Principalul lucru care îi aduce la SH este dopamina, pentru că niciodată nu știi ce găsești", spune Alexandru Popovici, proprietarul unui magazin second-hand.

"Avem un palton de la Alexander McQueen, este 90% lână virgină și 10% cașmir, este o piesă care, din punctul meu de vedere, achiziția a fost undeva la 3.000 de euro. Acum la noi e 850 de lei", spune acesta.

În plus, multe haine din astfel de magazine se vând ca pâinea caldă și live pe TikTok.

Reporter: Cât de repede se vând într-un astfel de live pe TikTok?

Vânzător: În câteva secunde. Pe produsele de calitate e bătaie.

Pentru pasionații de second-hand, adevărata valoare a unei haine nu stă în prețul de pe etichetă, ci în povestea și calitatea piesei pe care au descoperit-o.