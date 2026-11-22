Încă un caz de femicid în România. O femeie de 46 de ani din Dâmboviţa a plecat de acasă la muncă, aşa cum probabil făcuse de zeci, sute de ori. Numai că, de data aceasta nu s-a mai întors. A fost ucisă cu sânge rece, în gospodăria unei alte femei, chiar de către fiul acesteia. Numai anul acesta, în România, cel puţin 34 de femei au fost omorâte.

Fiul femeii a alertat poliția pe 18 noiembrie, după ce mama sa plecase de acasă și nu se mai întorsese. Acesta le-a spus anchetatorilor că femeia ar fi mers la locuința unei bătrâne pe care o îngrijea. Speranța familiei că o va găsi în viață s-a încheiat însă tragic. Polițiștii au descoperit trupul neînsuflețit al victimei în gospodăria din comuna Văcărești.

Femeia de 46 de ani, găsită fără viaţă în gospodăria în care lucra, avea urme vizibile de violenţă, semn că înainte ca bărbatul să o omoare, ar fi existat şi o confruntare fizică. Vecinii spun însă că, deşi se certau des, între cei doi ar fi existat o relaţie. Soţul ei, şofer pe TIR, era plecat plecat la muncă. "A spus că vine acasă, că vine şi bărbatul său din cursă de unde era. Nu ştiu dacă îl cunoştea, dar ştiu că ea a zis că lucrează la o babă şi că are şi un băiat", spune o vecină.

Suspectul s-a sinucis

După ce a comis crima, agresorul a recurs ulterior la un gest extrem. Într-o anexă din gospodărie a fost găsit și principalul suspect, un bărbat de 46 de ani, care și-ar fi pus capăt zilelor, după ce ar fi ucis-o pe femeie. "Nu-l cunoşteam aşa că e în stare de treburi de astea. Era un om ca lumea, se ducea la muncă. Saluta lumea", spune un vecin.

Articolul continuă după reclamă

Bărbatul avea un trecut extrem de violent. În 2008, acesta a fost condamnat în Spania la 20 de ani de închisoare pentru omor. A fost transferat ulterior în România pentru executarea restului de pedeapsă, însă a fost eliberat condiţionat anul trecut. "Criminal în serie, care sunt lăsaţi aşa... Am înţeles de aici de la locuitori că a făcut puşcărie de 18 ani, şi-a omorât concubina în Spania şi a fost eliberat şi a venit acasă", a declarat un martor.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru omor.