Vremea va fi marcată de vânt puternic în cea mai mare parte a României, cu rafale care vor atinge 140 km/h în zonele montane înalte. Temperaturile vor scădea în nordul și centrul țării, în timp ce în sud și est vremea va rămâne neobișnuit de caldă pentru sfârșitul lunii noiembrie, cu maxime de până la 20 de grade.

La noapte, vremea va fi vântoasă, astfel intensificările de vânt puternice și susținute vor cuprinde treptat toată țara dinspre regiunile vestice. În zonele joase de relief vor fi viteze la rafală de 50...70 km/h, iar în prima parte a nopții în Banat, Crișana și sud-vestul Transilvaniei, apoi în Maramureș, restul Transilvaniei, vestul și nordul Moldovei, de 70...90 km/h. La munte, la altitudini de 800-1200 m, rafalele vor fi de 100...130 km/h, iar la peste 1200 m acestea vor depăși 120...140 km/h. Cerul va fi mai mult noros și va ploua pe arii relativ extinse cu mențiunea că în a doua parte a nopții ploile se vor restrânge treptat către nordul, centrul, estul și sud-estul teritoriului. Ploile vor avea și caracter de aversă și se vor acumula cantități de apă în general de 4...10 l/mp, iar în sud-vest, în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și Occidentali și în nordul Carpaților Orientali, de 15..25 l/mp și izolat de peste 35...40 l/mp. Temperaturile minime, mai ridicate decât în mod normal la această dată, se vor situa între 5 și 14 grade, cu cele mai mari valori pe litoral.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 20 noiembrie în ţară

Vremea se va menține vântoasă pe parcursul zilei în majoritatea regiunilor, cu viteze mai mari (50...70 km/h) în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, precum și la munte unde la altitudini mari vor fi rafale de până la 80...100 km/h, iar în estul Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali, de 120...140 km/h. Noaptea, vântul va slăbi treptat în intensitate. Cerul va fi variabil, cu înnorări și temporar ploi slabe (2...8 l/mp și izolat peste 10 l/mp) în vestul și nord-vestul țării, iar noaptea pe arii restrânse și în regiunile centrale și sudice. În zona montană înaltă (la peste 1600 m altitudine) temporar se vor semnala precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Valorile termice vor marca o scădere față de ziua precedentă în nord-vest, nord și centru, însă în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în sud și est, va fi în continuare cald pentru ultima decadă a lunii noiembrie. Astfel, temperaturile maxime vor fi de la 8...9 grade în estul Transilvaniei, până la 20 de grade pe alocuri în Oltenia și Muntenia, iar cele minime se vor situa între 0 și 9 grade. Spre sfârșitul intervalului, izolat, va fi ceață.

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Harta temperaturi România

Vremea de mâine 20 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, vremea va deveni vântoasă, astfel vântul se va intensifica treptat cu viteze la rafală de 50...70 km/h, mai ales în a doua parte a nopții. Nebulozitatea se va accentua treptat și trecător va ploua (cantități de apă în general de 2...5 l/mp). Temperatura minimă, mult mai ridicată decât în mod obișnuit, va fi de 8...10 grade.

Vremea va fi vântoasă pe parcursul zilei, cu rafale de 50...70 km/h, apoi vântul va slăbi treptat în intensitate. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare noaptea, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Regimul termic va fi caracterizat în continuare de valori cu mult peste mediile climatologice, astfel, maxima va fi de 18...20 de grade, iar minima de 5...7 grade.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros, iar temperatura maximă va urca la 14 grade.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 20 noiembrie la munte

Vremea va fi vântoasă. Pe parcursul zilei, vântul va avea intensificări cu viteze în general de 50...70 km/h, iar la altitudini mari vor fi rafale de până la 80...100 km/h și de de 120...140 km/h în estul Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali. Seara și noaptea vântul va diminua din intensitate și doar pe creste, în special ale Carpaților Orientali, vor mai fi rafale de până la 60...80 km/h. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și pe alocuri ploi slabe (2...10 l/mp), iar la peste 1600 m altitudine, temporar se vor semnala precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Valorile termice vor marca o scădere ușoară față de ziua anterioară, însă vor fi, în continuare, mai mari decât cele normale pentru ultima decadă a lunii noiembrie.