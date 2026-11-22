Un control de rutină s-a transformat într-o urmărire în toată regula. Un tânăr de 20 de ani a ignorat semnalele polițiștilor și a apăsat accelerația în loc să tragă pe dreapta. S-a întâmplat seara trecută, în apropiere de Capitală, în timpul unei razii. Fuga individului nu a fost deloc lipsită de peripeții.

Vorbim despre o urmărire de aproape un kilometru, timp în care şoferul a încercat să fugă de poliţişti. La un moment dat a pierdut controlul volanului, a ieşit de şosea şi a lovit un copac. Nici atunci nu s-a oprit. A coborât din maşină şi a început să fugă prin pădurea din apropiere.

Amendă de peste 8.000 de lei

Poliţiştii au început imediat căutările, dar nu l-au găsit. Acesta s-a predate câteva ore mai târziu, la Poliţia oraşului Pantelimon. Este vorba despre un bărbat de 20 de ani care a recunoscut că s-a speriat după ce a făcut accidentul şi a recurs la acest gen pentru că nu avea maşina înmatriculată pe numele său.

Articolul continuă după reclamă

După ce s-a prezentat la poliţia din Pantelimon, a dus la Poliţia din Voluntari acolo unde a fost audiat întreaga noapte. În urma verificărilor, poliţiştii au stabilit că nu se drogase, nu consumase alcool şi nici nu avea permisul suspendat. În urma acestor evenimente, s-a ales cu o amendă de peste 8.000 de lei şi a rămas fără permis pentru 30 de zile.