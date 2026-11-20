Pe parcursul săptămânii viitoare, un transport de aer rece dinspre nord-vestul continentului se va extinde treptat și peste țara noastră, determinând o răcire accentuată a vremii de la o zi la alta. Valorile termice vor ajunge să se situeze sub mediile climatologice specifice acestei perioade. Cerul va prezenta înnorări, dar probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere spre finalul lunii noiembrie.

Temperaturile maxime se vor încadra între 0 și 6 grade, cu cele mai ridicate valori prin sud-estul țării. Noptile și diminețile vor fi din ce în ce mai friguroase, astfel temperaturile minimele vor coborî până la valori cuprinse între -10 și 0 grade. Vremea va deveni deosebit de rece și în zona București - Ilfov. Spre mijlocul săptămânii viitoare temperaturile nu vor mai trece 5 și 6 grade, iar minima va coborî până la valori cuprinse între -4 și -2 grade.

Săptămâna 23 - 30 noiembrie 2026

Valorile termice se vor situa ușor sub cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în zonele montane și sub-montane. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și centrale, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.

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Săptămâna 30 noiembrie - 7 decembrie 2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile sud-estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice și sudice și în zonele montane aferente.

Săptămâna 7 - 14 decembrie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării. Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi ușor excedentar în regiunile sudice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 14 - 21 decembrie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.