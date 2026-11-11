Furtuna Charles loveşte, vineri, România. Ploile şi rafalele puternice pun stăpânire pe mai multe regiuni

După alertele de Cod roşu în vestul Europei, vineri, furtuna Charles va ajunge şi în România, unde va aduce ploi şi vânt puternic.

Furtuna Charles, care în prezent este poziționată în vestul Peninsulei Iberice, va traversa astăzi Portugalia și Spania, iar mâine va afecta sudul Franței și Italia. Vineri, furtuna va ajunge și în vestul, centrul și nordul României, unde va aduce ploi și vânt puternic.

Astăzi sunt în vigoare alerte meteorologice de cod roșu și portocaliu în Portugalia și Spania. Mâine sunt prognozate avertizări de cod roșu și portocaliu în Italia, precum și de cod portocaliu în Croația și Slovenia. Avertizările meteorologice sunt în curs de actualizare.

Cum va fi vremea astăzi

Astăzi, în ţară, valorile termice vor crește în vestul și sudul țării, iar în rest vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă. Pe parcursul zilei vor fi înnorări temporare și local va ploua slab în vestul, sudul și parțial în centrul teritoriului (cantități de apă de 1...4 l/mp).

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Noaptea înnorările vor cuprinde majoritatea zonelor și vor fi ploi în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, în cea mai mare parte a Olteniei și Moldovei, local în Muntenia și izolat în Dobrogea, iar la altitudini foarte mari vor fi posibile precipitații mixte. În regiunile intracarpatice și la munte cantitățile de apă vor fi de 10...15 l/mp și pe arii restrânse de peste 20...25 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua mai ales în zona înaltă a Carpaților Orientali unde vor fi rafale de 60...80 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 18 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 și 11 grade, cu cele mai mari valori în vest și pe litoral.

Ploi şi rafale de peste 90 km/h la munte, până vineri

Meteorologii au emis o informare valabilă din 11 noiembrie, ora 22:00, până pe 13 noiembrie, ora 22:00.

În vestul, nord-vestul şi local în centrul ţării vor fi ploi moderate cantitativ, cu acumulări în general de 30-60 l/mp. Vântul se va intensifica temporar în noaptea de joi spre vineri, la munte şi în regiunile vestice. Vineri, 13 noiembrie, intensificările se vor extinde în vestul, nordul, centrul şi estul ţării.

Vitezele vântului vor fi în general de 40-60 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor depăşi 70-90 km/h.