Cod galben de viituri pe râuri din 8 judeţe. Avertismentul autortăţilor

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o atenţionare Cod galben de inundaţii, valabilă până vineri la prânz pe râuri din opt judeţe.

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 12 noiembrie, ora 6:00 - 13 noiembrie, ora 12:00, având în vedere situaţia hidro-meteorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi a propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri, cu posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie, pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mic - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Cluj), Crişul Repede - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Cluj şi Bihor), Crişul Negru (judeţele: Bihor şi Arad) şi Crişul Alb - bazin amonte S.H. Vaţa de Jos şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Vaţa de Jos - amonte S.H. Ineu (judeţele: Hunedoara şi Arad).

Fenomene hidrologice similare se vor semnala şi pe cursurile de apă: Arieş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Alba şi Cluj), Mureş - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava (judeţele: Alba, Sibiu, Hunedoara şi Arad), Bega - bazin amonte S.H. Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Făget - amonte S.H. Chizătău (judeţele: Timiş şi Arad) şi Timiş - bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova - amonte S.H. Lugoj (judeţele: Caraş-Severin şi Timiş).