Cod galben de ploi abundente în 4 regiuni ale ţării. Vor cădea peste 60 l/mp de apă, vântul va sufla cu putere

Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ploi abundente, valabilă de miercuri seară până joi seară, în Banat, sudul Crişanei, Carpaţii Occidentali şi vestul Carpaţilor Meridionali. Cantităţile de apă pot depăşi 60 l/mp în zona montană. În plus, o informare meteorologică de ploi şi vânt puternic vizează mai multe regiuni ale ţării până vineri seară, 13 noiembrie.

Avertizarea cod galben intră în vigoare miercuri, 11 noiembrie, la ora 22:00, şi este valabilă până joi, 12 noiembrie, la aceeaşi oră.

În Banat, sudul Crişanei, Carpaţii Occidentali şi vestul Carpaţilor Meridionali vor fi ploi însemnate cantitativ. Se vor acumula între 25 şi 50 l/mp, iar izolat, în zona montană, cantităţile de apă vor depăşi 60 l/mp.

Ploi şi rafale de peste 90 km/h la munte, până vineri

Meteorologii au emis şi o informare valabilă din 11 noiembrie, ora 22:00, până pe 13 noiembrie, ora 22:00.

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În vestul, nord-vestul şi local în centrul ţării vor fi ploi moderate cantitativ, cu acumulări în general de 30-60 l/mp.

Vântul se va intensifica temporar în noaptea de joi spre vineri, la munte şi în regiunile vestice. Vineri, 13 noiembrie, intensificările se vor extinde în vestul, nordul, centrul şi estul ţării.

Vitezele vântului vor fi în general de 40-60 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor depăşi 70-90 km/h.