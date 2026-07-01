A intrat în vigoare noua taxă "Temu", la care se adaugă și cea de 25 de lei pe comandă

Adio, chilipiruri! De astăzi, cumpărăturile de pe site-uri asiatice precum Shein, Temu și Alibaba se scumpesc. Comercianții vor plăti 3 euro pentru fiecare categorie de produs comandat. Bani pe care, cel mai probabil, îi vor trece direct în coșul de cumpărături al clienţilor. Taxa se adaugă celor 25 de lei impuși la începutul anului de Guvern pentru comenzile din afara Uniunii Europene.

Noua taxă vamală de 3 euro se aplică pentru fiecare categorie de produse pe care o adăugăm în coş. De exemplu, dacă un colet conține cinci tricouri, se va achita o singură taxă de 3 euro, pentru că produsele fac parte din aceeași categorie. În schimb, dacă un colet conține un tricou și un încărcător pentru telefon, valoare taxelor va fi de 6 euro, deoarece cele două produse sunt din categorii diferite.

Taxa ar trebui suportată de comerciant, conform legii. Companiile au însă libertatea să o transfere în buzunarul clientului. "Un tarif fix care se va aplica până la 1 iulie 2028. Nu consumatorii trebuie să plătească această taxă, ci vânzătorii sau platformele online. Dar bineînţeles nu putem hotărî în locul lor dacă vor să mărească preţurile", a declarat Arianna Podestà, purtător de cuvânt adjunct Comisia Europeana.

"Nu mi se pare ok! N-o să mai comand pe Shein, Temu, Aliexpress, o să încerc să mă uit şi pe marketul european! Oricum majoritatea produselor provin din China şi sigur se va găsi alternativă să vină prin altă ţară", spun clienții.

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Asociațiile de consumatori spun clar: verificați fiecare cost suplimentar înainte de a da click pe butonul cumpără, ca să nu cădeți în plasa unor înșelăciuni. De partea cealaltă, comercianții români care vând online sunt încântaţi de această reglementare.

"Avem aceste produse care vin din afara spaţiului economic european, fără taxe şi creează o concurenţă neloială, vin cu un avantaj fiscal pe care companiile europene nu îl au", a declarat Cristi Pelivan, Asociaţia Română a Magazinelor Online.

"Reglându-se concurenţa pe piaţă, să existe premisele unei concurenţe reale şi noi să beneficiem de produsele de care avem nevoie. Pot să încurajeze şi o producţie locală dacă preţul este ridicat. Eu, aş prefera, ca şi consumator, în primul rând să consum local", a explicat Cătălin Anghel, economist.

Iar toate astea vin peste taxa de 25 de lei aplicată deja de la începutul anului pentru comenzile sub 150 de euro de pe site-urile asiatice. O analiză recentă arată că, în unele cazuri, taxele cumulate pot depăși valoarea produsului comandat din China, Turcia, Marea Britanie sau Elveția. "Oricum am găsit alte site-uri şi tot felul de lucruri şi de la noi din România".

Statul a incasat aproape 167 de milioane de lei, în primele trei luni de aplicare a taxei logistice de 25 de lei pentru coletele non-UE. Autorităţile nu au anunţat până acum dacă, odată cu noile reglementări, vor renunţa la acest tarif pe colet.