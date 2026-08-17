Preţul unui bitcoin astăzi, luni 17 august 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, luni, 17 august 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată la 63.402 dolari sau 54.797 euro, deşi în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 63.516 dolari sau 54.909 euro.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 63.916 dolari sau 55.177 euro.