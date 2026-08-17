Calcule delicate în plin sezon de nunţi. Tot mai mulţi români au refuzat cel puţin o petrecere anul acesta din motive financiare. Cei care au mers la nunţi au fost uimiţi de cât i-a costat totul. Un singur eveniment poate costa la fel de mult ca o vacanţă, spun unii.

O sursă de stres financiar. Așa au ajuns să fie nunțile pentru majoritatea românilor.

Reporter: Ați refuzat să mergeți la vreo nuntă?

Persoană: Din păcate, da.

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Reporter: Din ce motive? Financiare.

Persoană: Financiare. Mi-ar fi plăcut să merg, pentru distracție. O porție de mâncare s-o plătești de 3 ori sau de 5 ori.

Darul este cea mai mare cheltuială: în medie, 1.700 de lei pentru o persoană și 2.600 de lei pentru un cuplu. La acești bani se adaugă ținuta, transportul și serviciile de înfrumusețare.

Invitaţii se simt obligaţi să participe la nuntă

După ce calculează cât îi costă câteva ore de petrecere, patru din 10 invitaţi se gândesc cât de prieteni sunt cu mirii. Un sfert dintre cei invitaţi la nunţi se simt obligaţi să participe.

"Am încercat să refuz, dar la unele nu se poate. De obicei e ușor de refuzat cu un concediu. Să renunți la o nuntă, să zici: am concediu, am un concert, mi-am luat bilete, am planificat din iarnă", spune o persoană.

"Ce este foarte important e momentul în care refuzi să îi spui persoanei respective cât de important este pentru tine că s-a gândit la tine, că ți-a trimis invitația. Și, mai mult decât atât, eu aș merge pe varianta în care inviți persoana sau cuplul respectiv la o masă în oraș și le oferi un mic cadou", explică Ștefana Mireț, Specialist Etichetă și Protocol.

Cei care acceptă invitația nu trebuie să privească nunta ca pe un schimb financiar. Relația cu mirii și bucuria împărtăşită ar trebui să fie pe primul loc.

"Eu nu vin la nuntă să îți dictez ce mi-aș dori la evenimentul tău. Dar și mirii trebuie să se gândească să își respecte invitații, și acele lucruri meniul de mâncare, băutura și muzica să se adreseze și lor", spune Carmen Ioniță, organizator evenimente.

Mirii care organizează o nuntă vara aceasta au un buget mediu de 60.000 de lei, potrivit studiului unei bănci comerciale. Opt din 10 se aşteaptă să rămână şi cu bani în plus de la invitaţi, nu doar să îşi recupereze cheltuielile.