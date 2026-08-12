Românii nu renunţă la un chilipir din China. Chiar dacă plătesc taxe în plus şi se plâng că produsele nu arată mereu ca în poze, comenzile curg. Iar statul câştigă. A încasat peste 50 de milioane de euro din taxa pe colete în primele cinci luni ale anului. De pierdut, poate pierde însă cumpărătorul dacă nu verifică de unde vine pachetul.

De la haine şi accesorii, până la electronice şi produse pentru casă. Platformele asiatice au făcut din preţurile de câţiva lei o reţetă de succes. Însă chilipirul din aplicaţie poate fi o dezamăgire atunci când ajunge acasă.

"Mi s-a întâmplat de foarte multe ori acest lucru. Să nu fie aceeaşi calitate, adică să arate într-un fel pe internet, iar în momentul în care mi-a ajuns comanda să fie total altceva", a spus o persoană.

Totuşi, 84% dintre români aleg în continuare preţul mic.

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"Mi-am luat doar o dată haine. Îmi plăcea cum arăta în poze şi în realitate nu avea nicio treabă cu produsul din poză", a declarat o persoană.

Calitatea îndoielnică nu e singura problemă. În spatele unor oferte aparent de nerefuzat, se pot ascunde şi înşelătorii. Câteva verificări înainte de plată pot face diferenţa.

"Într-un magazin putem vedea produsele, sunt expuse, avem dovezi, avem persoana. În online putem să facem o publicitate foarte rapidă, facem un bling-bling și toată lumea poate achiesa la aceasta. Poți să fii atent câteva minute și să faci niște check-uri și să vezi dacă într-adevăr comerciantul respectiv este adevărat sau nu", a declarat Csaba Bekesi, preşedinte ANPC.

"Foarte important e să înţelegem că dacă o ofertă e prea bună să fie adevărată, nu e adevărată. Decizia de cumpărare nu trebuie s-o luăm doar bazată pe preţ, pe de o parte bazată pe nevoie", a explicat Cristi Movilă, specialist retail.

35% dintre cumpărători spun că produsele primite au fost sub aşteptări, 18% au găsit diferenţe faţă de fotografii sau descriere, iar 17% au avut probleme cu mărimile. Chiar şi aşa, comenzile continuă. Nici taxa de 25 de lei pentru anumite colete cu valoare sub 150 de euro nu a descurajat pe nimeni. Până acum, statul a încasat 53 de milioane de euro doar din această taxă.

E posibil să nu plătiţi taxa de 25 de lei, dacă verificaţi de unde este livrat produsul. Dacă pachetul vine direct din China, taxa se aplică. Dacă produsul se află deja într-un depozit din Uniunea Europeană, coletul ajunge în România ca o livrare din interiorul Uniunii, iar taxa nu se mai aplică.

"Obiectivul taxei respective e de a aduce comercianţii respectivi pe teritoriul Uniunii Europene, astfel încât să importe produsele,să poată fi uşor identificabili, uşor controlabili,efectiv să contribuie la bunăstarea comerţului din UE", a declarat Cristi Movilă.

În depozitele curierilor, o singură companie primeşte aproximativ 15.000 de colete din China pe zi. Asta înseamnă în jur de 350.000 într-o lună.