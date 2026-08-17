Cu preţuri tot mai mari în imobiliare, mulţi rămân fără buget exact la amenajarea casei. Aşa că oamenii se reorientează către mobila second hand sau de la outlet, unde preţurile pot fi chiar şi cu 70 la sută mai mici. Sunt şi grupuri pe facebook unde se găsesc chilipiruri.

Alex vrea să-şi mobileze casa şi caută alternative mai ieftine. A venit de la Vâlcea tocmai pentru a vedea oferta din outlet-urile de mobilă din Capitală.

"Un pat, nişte mobilă de casă! Am fost şi la retail şi nu găsesc ce-mi place! Îmi place stilul mai rustic!", a declarat Alex, client.

Preţurile la outlet pot fi la jumătate faţă de marile magazine.

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"Vor să facă economie, dar în acelaşi timp vor produse de calitate. Poţi să economiseşti undeva la 10-20.000 de lei, în funcţie de câte produse achiziţionezi. Produsele vin din capete de stoc, lichidări, falimente sau chiar şi prototipuri. Masa asta este din lemn masiv, este din colecţia nouă. La noi este undeva la 1000 de lei, iar la ei, în Germania, este 1000 de euro", a declarat Andreea Bărbulescu, proprietara unui outlet de mobila.

Cum îşi cumpără românii mobilă cu 70% mai ieftină

Dacă vrem să aducem un aer nou în casă, putem veni într-un astfel de magazin pentru decoraţiuni. De exemplu, aceasta lampă costă pe site aproximativ 1400 de lei, dar o putem cumpăara aici cu 700 de lei.

"Chiar dacă sunt colecţii mai vechi, dacă sunt frumoase şi dintr-un material bun, de ce nu?", spune cineva.

O altă variantă pentru cei care caută mobilă mai ieftină sunt magazinele second hand. Aici preturile pot fi 70% mai mici. În plus, multe oferă livrare până la uşă şi montaj gratuit.

"Piele naturală, lemn masiv, piatră naturală şi încercăm să aducem într-un grad de uzură cât mai scăzut. Majoritatea nu-şi mai permit mobila nouă şi încercăm să suplimentăm noi această lipsă. De exemplu la un set de canapele care poate fi 15-16 mii de lei, la noi ajunge 5000, 6000 de lei. În ultima perioadă, strictul necesar, dulapul pentru haine, patul unde dorm, masa pe care mănâncă", a declarat Carmen Dumitru, proprietara unui second-hand de mobilă.

Pe reţelele sociale sunt grupuri unde oamenii vând piese de mobilier sau decoraţiuni interioare, unele noi.

"Vând canapea extensibiliă nedesfăcută niciodată, foarte mare, preţ 3000 de lei sau dau la schimb cu altă canapea mai mică." "Nu asigurăm transport. Ridicare din Sector 1."

În ultimii trei ani, mobila nouă s-a scumpit cu aproape 20%, arată datele INS.