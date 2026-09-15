A lucrat ca muncitor sezonier în Italia, iar acum are propria afacere în Iaşi cu vânzări de 40.000 € pe lună

Mihai Petrilă muncea sezonier în Italia când a început să se gândească la propria afacere înapoi în România.

Aproape 17 ani mai târziu, visul a devenit realitate la Iași, unde Mihai și soția sa, Raluca, au deschis o gelaterie artizanală după o investiție de 120.000 de euro. În această vară, afacerea a trecut de 40.000 de euro pe lună din vânzări.

Ideea unei gelaterii a rămas cu el chiar și după ce s-a întors în România. În 2015, după ce a cunoscut-o pe Raluca, cei doi au ajuns împreună în Italia, iar planul unei afaceri de familie a început să prindă contur, scrie Ziarul de Iaşi.

Au urmat ani de joburi, cursuri și calcule, până când cei doi au decis să facă pasul. Au căutat finanțare, au primit mai multe refuzuri de la bănci și au apelat în cele din urmă la un credit, la economii și la ajutorul familiei. Investiția a ajuns la 120.000 de euro.

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Pe 8 august 2025, au gelateria din Iași inspirată de experiența lor din Italia. Pentru primele rețete au lucrat cu un maestru gelatier italian, iar cei doi au făcut, la rândul lor, cursuri de specialitate.

Au pornit cu 16 sortimente. Între timp, Mihai a dezvoltat peste 60 de rețete, iar în vitrină ajung și ingrediente precum fisticul de Bronte, dar și fructe cultivate de familia lor.