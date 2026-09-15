Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a găsit o modalitate mai puțin obișnuită de a încheia un discurs în fața studenților de la Universitatea de Științele Vieții "Ion Ionescu de la Brad" din Iași. A recitat o poezie și i-a invitat pe cei din sală să ghicească finalul fiecărei strofe. Din poezia ministrului nu au lipsit văcuțele, fermierii, livezile, grădinile, cașcavalul şi nici rectorul Gerard Jităreanu.

"Un ultim mesaj adresat în special studenților, sper să mă ajutați cu el. Ar fi cam așa", a anunțat ministrul înainte de a începe momentul poetic.

Și a început cu ceea ce pare, la prima vedere, o dilemă existențială pentru orice fermă modernă: ce faci atunci când văcuța nu dă lapte, iar inteligența artificială nu te mai poate salva?

După prima strofă, Dimian s-a oprit strategic la "medic", așteptând ca studenții să completeze versul. Cum răspunsul nu s-a auzit suficient de convingător din sală, ministrul a apelat la o tehnică pedagogică simplă și eficientă: reluarea exercițiului.

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De această dată, studenţii i-au făcut pe plac ministrului.

"Când văcuța nu dă lapte

iar e AI-ul e-n zadar,

ne dăm seama că e nevoie

de un medic…"

"Veterinar", au completat nu prea convinşi studenţii. Ministrul a continuat cu ferma și fermierul:

"Când văcuță-i mulțumită,

iar fermierul optimist,

ştim că-n fermă-și face treaba

un inginer…."

Nici de această dată răspunsul studenţilor nu a fost prea convingător. Ministrul a trecut totuşi mai departe, la livadă.

"Când livada e bolnavă

şi vrei roade-n viitor,

nu te ajută horoscopul,

ci doar un…"

Mesajul era clar: nici astrele, nici algoritmii nu înlocuiesc specialiștii. A urmat peisagistica.

"Când grădina pare o scenă

zugrăvită de un artist,

știi că-n spatele minunii

e-un inginer…"

După această strofă, Dimian a privit spre studenți și a întrebat:

"Hai, așa puțini sunt la peisagistică aici?"

Ministrul a decis să nu mai insiste. Pentru următoarea strofă, a oferit chiar el finalul:

"Când fabrica îți produce

un cașcaval rudimentar,

atunci fă bine și plătește

un inginer… alimentar."

În speranţa că totuşi va trezi interesul studenţilor, a mai făcut o încercare.

"Când pământul de roadă,

iar fermieru-i econom

știm că-n spatele recolte-i

un inginer la…"

Din nou, linişte în sală. Când părea că momentul poetic se apropie de final, ministrul a introdus și un element de protocol. L-a rugat pe rectorul USV Iași, Gerard Jităreanu, să i se alăture pe scenă, dar acesta a refuzat invitația. Mihai Dimian avea un mesaj şi pentru el, tot în versuri:

"Când vrei multe investiții

și să construiești tot anul,

nu te uiți după discuții,

ci ți-l alegi pe… Jităreanu".

După intervenția ministrului, rectorul USV i-a mulţumit pentru mesajul său "încurajator și dătător de speranță pentru viitor, pentru întreg învățământul românesc".