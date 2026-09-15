Afacerea unui excavatorist român din Marea Britanie. A început cu o rulotă şi câţiva papanaşi

Bogdan Gheorghe, un român originar din Ploieşti, şi-a construit o viaţă în Marea Britanie după un început extrem de dificil. Ajuns în Anglia în 2007, fără bani şi fără un acoperiş deasupra capului, a dormit mai întâi prin parcuri, apoi într-o casă abandonată, printre şobolani. Astăzi lucrează ca excavatorist, dar şi-a deschis şi o afacere cu produse tradiţionale româneşti în centrul oraşului Hemel Hempstead.

Povestea lui Bogdan Gheorghe este una marcată de încercări încă din copilărie. La vârsta de un an şi nouă luni, acesta s-a electrocutat la 220 de volţi şi a petrecut mai bine de 45 de zile în spital. În urma accidentului, medicii i-au amputat două degete de la mâna stângă.

"Când aveam un an şi nouă luni, m-am electrocutat la 220 de volţi. Am stat peste 45 de zile internat în spital şi m-au adus părinţii înapoi acasă cu două degete amputate de la mâna stângă", a povestit Bogdan Gheorghe pentru Gazeta UK.

În ciuda celor întâmplate, românul şi-a continuat studiile, iar la terminarea liceului era deja calificat ca electrician. Nu a apucat însă să lucreze în domeniu. La numai un an după ce a devenit major, a plecat în Marea Britanie.

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Primele nopţi în Anglia, petrecute în parcuri şi într-o casă abandonată

Sosirea în Regatul Unit nu a însemnat însă începutul unei vieţi mai uşoare. Bogdan spune că, în primele zile, nu avea bani şi nici unde să locuiască.

"În primele nopţi am dormit prin parcuri, apoi m-am mutat într-o casă părăsită, plină de şobolani. Nu aveam niciun ban în buzunar şi nu am avut alte variante. Am început să lucrez la negru, la o spălătorie auto", a declarat acesta pentru sursa citată.

Trei ani mai târziu, după ce a reuşit să îşi legalizeze şederea în Marea Britanie, românul s-a calificat ca excavatorist. Este meseria pe care o practică şi în prezent.

Între timp, Bogdan s-a stabilit în Hemel Hempstead, oraş aflat la nord-vest de Londra.

De la excavator la papanaşi vânduţi în centrul oraşului

În 2021, într-o perioadă în care tot mai mulţi români din Marea Britanie începeau să comercializeze produse tradiţionale, Bogdan Gheorghe a decis să îşi încerce norocul şi în afaceri.

A cumpărat o rulotă, pe care a amplasat-o în centrul oraşului Hemel Hempstead, la The Marlowes Shopping Centre, şi a început să prepare şi să vândă papanaşi.

Afacerea a prins rapid, iar românul a decis să îşi protejeze ideea. Potrivit Gazeta UK, acesta a înregistrat denumirea asociată papanaşilor ca marcă înregistrată în Marea Britanie.

Ulterior, oferta sa s-a extins. Pe lângă papanaşi, Bogdan a început să vândă şi preparate la grătar, dar şi alte produse tradiţionale româneşti.

Bogdan Gheorghe a participat şi la MasterChef

În ultimele luni, românul s-a întors temporar în ţară pentru o nouă experienţă. A participat la sezonul 11 al emisiunii MasterChef şi spune că a reuşit să ajungă între primii 40 de concurenţi, dintr-un total de 120.

"A fost o experienţă tare de tot, am ajuns în primii 40 din 120 de concurenţi", a mai povestit Bogdan Gheorghe.

După aproape două decenii petrecute în Marea Britanie, povestea românului plecat fără bani şi fără un loc în care să doarmă arată o transformare radicală. De la nopţile petrecute într-o casă abandonată, Bogdan Gheorghe a ajuns să îmbine meseria de excavatorist cu propria afacere prin care duce gustul preparatelor româneşti în centrul unui oraş britanic.