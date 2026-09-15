Statele Unite au confirmat că au trimis pe orbita Pământului o armă spațială, fiind pentru prima dată când Washingtonul recunoaște public existența unor astfel de capacități ofensive.

Americanii recunosc în premieră că au amplasat arme ofensive în spațiu. Ce fac Rusia şi China - Profimedia

Secretarul Forțelor Aeriene ale SUA, Troy Meink, a declarat că arma „aflată pe orbită” este necesară pentru protejarea forțelor americane împotriva unor eventuale acțiuni ostile ale adversarilor, potrivit BBC.

Vorbind luni, în cadrul conferinței Air, Space and Cyber, Meink a spus că Statele Unite sunt pregătite să facă față unor „amenințări în continuă evoluție”, însă nu a oferit detalii despre capacitățile armei și nici despre momentul în care aceasta a fost plasată pe orbită.

Declarația vine în contextul în care liderii militari americani au anunțat anterior că intenționează să extindă capacitățile militare ale SUA în spațiu. Washingtonul invocă programele dezvoltate de Rusia și China, prin care cele două țări încearcă să găsească metode de atacare sau perturbare a sateliților americani în cazul unui viitor conflict.

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Administrația Trump consideră că armele și alte capacități desfășurate în spațiu, precum și rachetele interceptoare, reprezintă o componentă esențială a proiectului „Golden Dome”, sistemul de apărare antirachetă pe care Statele Unite intenționează să-l dezvolte pentru protejarea teritoriului american de rachete și alte amenințări aeriene.

Ce spune tratatul internațional despre armele din spațiu

Un tratat internațional din 1967 interzice plasarea în spațiu a armelor de distrugere în masă. În anii care au urmat, marile puteri, inclusiv Statele Unite, Rusia și China, au continuat însă să dezvolte alte tipuri de capacități spațiale care nu sunt interzise în mod explicit de tratat.

Printre acestea se numără sistemele capabile să țintească sateliții adversarilor. Sateliții sunt esențiali pentru comunicațiile militare, supraveghere și navigație, iar neutralizarea lor ar putea afecta semnificativ capacitatea unei armate de a opera într-un conflict.

Anul trecut, președintele Donald Trump a emis un ordin executiv prin care a subliniat rolul Forțelor Spațiale ale SUA nu doar în apărarea infrastructurii americane din spațiu, ci și în desfășurarea unor operațiuni ofensive.

Forța Spațială a SUA, cea mai nouă ramură a armatei americane din ultimii peste 70 de ani, a fost creată în 2019 pentru a proteja interesele și infrastructura americană din spațiu, inclusiv sute de sateliți utilizați pentru comunicații și supraveghere.

Un purtător de cuvânt al Forțelor Spațiale americane a explicat că „controlul spațiului” presupune atât apărarea, cât și contestarea capacităților adversarilor.

Potrivit acestuia, armata americană dispune de mijloace „cinetice și non-cinetice” care pot fi utilizate pentru perturbarea, degradarea sau chiar distrugerea, dacă este necesar, a capacităților unui adversar. Aceste mijloace pot fi folosite atât în scopuri ofensive, cât și defensive, la ordinul comandamentelor militare.

Rusia și China își dezvoltă propriile arme antisatelit

În februarie, au apărut informații potrivit cărora doi sateliți ruși ar fi interceptat comunicațiile a cel puțin 12 sateliți europeni de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în 2022.

Astfel de interceptări ar fi putut permite serviciilor de informații ruse să acceseze date sensibile transmise de sateliți sau, cel puțin ipotetic, să preia controlul asupra acestora.

În 2024, Statele Unite au anunțat că Rusia a lansat un satelit despre care Washingtonul consideră că ar putea avea capacitatea de a ataca alți sateliți. Moscova nu a comentat public informațiile.

Forțele Spațiale americane susțin că Beijingul „dezvoltă și operează capacități spațiale și contraspațiale” ca parte a strategiei sale de modernizare militară.

În ceea ce privește Rusia, oficialii americani afirmă că Moscova consideră spațiul drept un posibil teatru de război și că superioritatea în spațiu ar putea deveni un factor decisiv în conflictele viitoare.

Confirmarea privind desfășurarea unei arme americane pe orbită marchează astfel o schimbare importantă în modul în care Washingtonul vorbește public despre războiul din spațiu: de la protejarea sateliților și a infrastructurii americane, la recunoașterea explicită a unor capacități care pot fi folosite și împotriva adversarilor.