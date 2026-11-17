În timp ce unii privesc spre cer, alţii privesc... spre cântăr! Mai ales acum, că ne apropiem de Crăciun şi vrem să avem loc pentru toate bunătăţile. Noroc cu postul, care ne ajută să mai dăm jos câteva kilograme, chiar dacă nu acesta este scopul abstinenţei. Sunt, totuşi, 40 de zile în care peste un sfert dintre români renunță la carne, lactate și ouă. La final... ar trebui să se vadă o mică schimbare, nu? Pe hârtie, o schimbare bună pentru organism. În practică, mulți ajung să mănânce mai mult decât înainte! Iar paradoxul e simplu: scoți șnițelul din farfurie și pui în loc covrigi, dulciuri și produse procesate. Deci practic "de post" doar cu numele. Merită totuşi să știm la ce să fim atenți și ce greșeli să evităm în această perioadă.

40 de zile fără carne, lactate și ouă. Pare simplu, dar postul vine cu provocări la care nu ne gândim întotdeauna. Avem nevoie de mese planificate şi săţioase, liste de cumpărături și multă atenție la etichete. Altfel, în loc să mâncăm mai sănătos, riscăm să facem exact contrariul: sa mâncăm mai mult decât de obicei şi să acumulăm kilograme în plus.

"E un risc mare. Fără să vrei, atentezi la pâine mai mult decât de obicei", spune o femeie.

Pâinea este de altfel una dintre cele mai mari capcane ale postului, spun specialiştii.

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Capcanele alimentare din Postul Crăciunului

"În timpul postului, avem tendința să mâncăm foarte mulți carbohidrați, fără să ținem cont să consumăm mai multe legume în același timp", a declarat Claudia Mahu, medic gastroenterolog.

"Încerc să înlocuiesc și să îmi iau aportul de nutrienţi, fibre din seminţe de chia, seminţe normale, nuci. Seminţe de cânepă, linte, mazăre", spune un tânăr.

Mâncarea de post poate fi şi nutritivă, şi săţioasă şi, mai ales...gustoasă.

Studiile arată că peste un sfert dintre români ţin post înainte de sărbătorile de iarnă, acesta fiind depășit doar de Postul Paștelui.