Alertă energetică. Anunţul marilor lanțuri de magazine după apelul lui Bolojan să economisească energie

Marile lanțuri de magazine anunță că reduc voluntar consumul de electricitate: limitează aerul condiționat, sting reclamele luminoase pe timpul nopții și folosesc sisteme de iluminat și climatizare mai eficiente. Măsurile vin după apelul făcut luni de premierul interimar Ilie Bolojan către populație, companii și autorități să economisească energie, mai ales seara, când presiunea asupra sistemului este cea mai mare.

Membrii Asociaţiei Marilor Reţele Comerciale din România (AMRCR) au pus în practică o serie de măsuri în contextul declarării stării de alertă în ceea ce priveşte derularea acţiunilor comerciale, limitând consumul de aer condiţionat şi oprind iluminatul publicitar pe durata nopţii, a anunţat, marţi, organizaţia, într-un comunicat.

Printre alte măsuri luate se numără: predominanţa iluminatului LED şi iluminat dimabil/reglabil ca intensitate în funcţie de nivelul de lumină naturală; senzori de temperatură pentru gestionarea eficientă a sistemelor de climatizare; montarea uşilor la toate vitrinele şi instalaţiile de frig alimentar; instalarea senzorilor de prezenţă în toate spaţiile administrative şi back-office; utilizarea panourilor fotovoltaice pentru autoconsum.

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"Membrii AMRCR conştientizează responsabilitatea pe care o au faţă de comunităţile în care îşi desfăşoară activitatea. Prin aceste măsuri voluntare, ne propunem să contribuim activ la reducerea presiunii pe sistemul energetic naţional, asigurând în acelaşi timp continuitatea fluxului comercial, în condiţii de deplină siguranţă şi confort pentru consumatori", se mai arată în comunicat.

Premierul interimar Ilie Bolojan a avut, marţi, o şedinţă de lucru cu principalii furnizori de energie, în cadrul căreia au fost analizate, între altele, soluţii pentru asigurarea lichidităţii în piaţă şi identificarea unor măsuri de reducere voluntară a consumului în rândul marilor consumatori.

România se confruntă cu o criză acută de electricitate din cauza secetei şi a valurilor de caniculă. Guvernul a cerut industriei, autorităţilor locale şi cetăţenilor să economisească electricitate.