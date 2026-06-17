ANAF scoate la licitaţie un Audi Q3 fabricat în 2020, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău.

ANAF scoate la vânzare un Audi Q3 din 2020 . De la ce preț pornește - elicitatii.ro

ANAF scoate la licitaţie un autoturism Audi Q3, fabricat în 2020, cu un preţ de pornire de 190.311 lei, TVA inclus. Maşina este disponibilă prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău, iar licitaţia este în derulare până pe 24 iunie 2026.

Autoturismul este un SUV Audi Q3 albastru, cu motor diesel, cutie automată şi transmisie integrală. Potrivit datelor publicate în anunţul de licitaţie, maşina are 108.494 de kilometri la bord, volan pe stânga şi este în stare de funcţionare.

Preţul de evaluare este acelaşi cu preţul de pornire, 190.311 lei, TVA inclus, iar taxa de participare este de 19.031 lei. Persoanele interesate trebuie să se autentifice pentru a se putea înscrie la licitaţie.

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Maşina se află în municipiul Bacău, pe strada Siretului, nr. 52B, acolo unde este indicat şi locul de predare. În anunţ se precizează că autoturismul nu are sarcini, are uzură medie şi nu au fost identificate semne particulare.