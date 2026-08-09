LOTO 6/49 duminică 9 august 2026. Numerele câştigătoare de azi

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 50,06 milioane de lei (peste 9,53 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,85 milioane de lei (peste 733.700 de euro).

Rezultate Loto 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi, 9 august

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Joker: 10, 5, 4, 25, 13 +17

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Noroc Plus: 0, 5, 0, 5, 9, 0

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Super Noroc: 2, 0, 4, 5, 1, 8

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Noroc: 2, 8, 7, 1, 8, 1, 9

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Loto 5 din 40: 17, 38, 10, 6, 37, 3

Rezultate loto 6/49. Numere câştigătoare la Loto 6 din 49: 5, 2, 31, 16, 33, 37

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,41 milioane de lei (peste 650.600 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 132.700 de lei (peste 25.200 de euro). La Noroc Plus este în joc un report cumulat în valoare de peste 598.400 de lei (peste 113.900 de euro).

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La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 146.500 de lei (peste 27.900 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 33.000 de lei. La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 349.200 de lei (peste 66.500 de euro).

Rezultate Loto 6 din 49. Ultimele numere câştigătoare