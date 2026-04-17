Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), prin AJFP Brașov, a scos la licitație un autoturism BMW X2, fabricat în anul 2020. Mașina este în stare de funcționare și poate fi achiziționată fără TVA, potrivit anunțului oficial.

ANAF scoate la vânzare un BMW X2 din 2020. De la ce preţ pornește - ANAF

Autoturismul este un model BMW X2 xDrive, cu tracțiune integrală, echipat cu motor diesel de 2.0 litri (1995 cmc), care dezvoltă o putere de 140 kW. Vehiculul are cutie de viteze automată, respectă norma de poluare Euro 6 și poate atinge o viteză maximă de 221 km/h.

Mașina, de culoare galbenă, are cinci locuri și cinci uși și este deja înmatriculată. La bord sunt înregistrați 107.120 kilometri, iar bunul este descris ca fiind utilizat, dar în stare de funcționare.

Licitația este organizată de ANAF - AJFP Brașov, iar autoturismul poate fi văzut în municipiul Brașov. Cei interesați trebuie să știe că prețul de evaluare este identic cu cel de pornire, respectiv 119.000 de lei (aproximativ 24.000 de euro).

Anunțul de valorificare este valabil în perioada 16 aprilie - 16 mai 2026, timp în care pot fi depuse ofertele pentru participarea la licitație.

