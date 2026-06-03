Tinerii care nu studiază şi nici nu muncesc riscă să devină o "bombă socială", avertizează sociologii. Mulţi rămân blocaţi într-o zonă gri după terminarea studiilor: nu se pot angaja pentru că nu au experienţă, dar nici nu pot căpăta experienţă fără un prim loc de muncă. Despre soluţiile care îi pot ajuta să intre mai uşor pe piaţa muncii a vorbit, la Observator 16, Cristina Florescu, manager de resurse umane.

Prezentator: Ce facem cu acești tineri?

Invitat: Îi ajutăm și le oferim suport. Îi încurajăm, la finalul studiilor, să se îndrepte spre voluntariat. Noi, adică părinții și sistemul de învățământ. Părinții, pentru că ei sunt un model pentru copii; ceea ce văd acasă practică mai departe. Iar în învățământ putem să lucrăm foarte bine pe opționale, în care noi, specialiștii, venim și ne implicăm. Deja mergem în licee și le povestim tinerilor ce pot face după finalizarea studiilor.

Prezentator: Se aplică în orice domeniu?

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Invitat: Absolut. Discutăm de specialiști HR care merg să le povestească tinerilor care sunt pașii pe care ar trebui să îi urmeze. Mai departe, ar trebui ca aceștia să intre în contact cu un consilier vocațional, iar noi le punem la dispoziție acest serviciu, care să îi ajute să identifice abilitățile pe care le au și ce pot face cu ele, astfel încât să intre în câteva luni pe piața forței de muncă.

Prezentator: Ați simțit și dumneavoastră o reticență? Ce vă spun tinerii? Ce îi nemulțumește? Care ar fi problema?

Invitat: Problema este teama de a merge spre un loc de muncă, pentru că ți se cere experiență și nu prea ai de unde să o scoți dintr-un joben, având în vedere că ai făcut doar studii până atunci. Aici, într-adevăr, piața forței de muncă nu este pregătită suficient de bine să lucreze cu tinerii fără experiență. Mai mult, pe lângă această temere, există și nevoia de a avea un "reward", o recompensă imediată. De exemplu, în social media: am intrat, am dat scroll, am primit un like, dopamina crește și tânărul este foarte mulțumit de ceea ce i se întâmplă. A merge la muncă înseamnă însă un efort, un stres pentru care ei nu sunt foarte bine pregătiți. Este teama de necunoscut. Au nevoie să comunice și să li se comunice.

Prezentator: Există un domeniu în care se caută începători, indiferent de studiile făcute?

Invitat: Sunt companii care caută oameni și fără studii superioare, și fără experiență. Vorbim de zona de call-center, unde poți doar să vorbești la telefon și nu ai nevoie de anumite competențe. Vorbim de HoReCa, alimentație publică și zona construcțiilor. Este adevărat că pentru celelalte industrii studiile superioare sunt necesare.

Prezentator: Care sunt cele mai accesibile locuri în care ei își pot găsi locurile de muncă, astfel încât să știe că sunt sigure și nu sunt capcane?

Invitat: Nu toate anunțurile publicate pe acele pagini sunt adevărate. Uneori, rolul lor este de a valorifica și măsura brandul companiei. Este mult mai indicat să ne îndreptăm către agențiile de recrutare, pentru că acolo nimeni nu percepe o taxă și se oferă și suport. Le spun nevoia pe care o am, ce cunoștințe am, iar de acolo pot construi împreună cu tânărul CV-ul și pot face o îndrumare.

Prezentator: Își pot continua cursurile în paralel? Există deschiderea de a face și școală, și muncă în același timp?

Invitat: Mai puțin în România, dar nu putem spune că nu se întâmplă. Dacă vorbim de industria HoReCa, ei sunt mai flexibili. Dacă vorbim de zona construcțiilor sau de un call-center, acolo lucrurile sunt discutabile.