Video Leguma surpriză care a obţinut scor maxim în topul celor mai sănătoase legume din lume. Principalele beneficii
Toată lumea caută sănătate şi longevitate, dar cum ne asigurăm că rămânem sănătoși într-o lume plină de stres şi fast-food? Răspunsul e simplu: începem din farfurie.
Avem topul celor mai bune, celor mai sănătoase legume din lume. Iar surpriza vine chiar de pe primul loc: năsturelul, o legumă aproape exotică și foarte puțin cunoscută în România.
I se mai spune şi "creson de baltă" sau "brâncuță" şi a primit un scor maxim în topul Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA, clasament care a analizat densitatea nutrițională a fructelor și legumelor. Practic, năsturelul a depăşit adevăratele superalimente pe care le ştim cu toţii, precum avocado, spanacul, varza kale sau broccoli.
Ca să-l cunoaştem mai bine, să ştiţi că are gust ușor iute-amărui, asemănător cu hreanul sau piperul, şi este bogat în vitamine - fier, calciu și potasiu. Poate contribui la menținerea sănătății sistemului imunitar, a oaselor și a inimii, iar vestea şi mai bună este că are puţine calorii.
Cum se consumă? Cel mai des, în salate, sandvișuri, supe sau omlete, dar îl putem adăuga şi în diverse smoothie-uri.
Specialiştii spun că trebuie consumat în stare cât mai proaspătă pentru a beneficia de toate vitaminele și antioxidanți. Cantitatea recomandată este între 30 şi 50 de grame pe zi - aproximativ o mână de plantă proaspătă.