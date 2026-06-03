Toată lumea caută sănătate şi longevitate, dar cum ne asigurăm că rămânem sănătoși într-o lume plină de stres şi fast-food? Răspunsul e simplu: începem din farfurie.

Avem topul celor mai bune, celor mai sănătoase legume din lume. Iar surpriza vine chiar de pe primul loc: năsturelul, o legumă aproape exotică și foarte puțin cunoscută în România.

I se mai spune şi "creson de baltă" sau "brâncuță" şi a primit un scor maxim în topul Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA, clasament care a analizat densitatea nutrițională a fructelor și legumelor. Practic, năsturelul a depăşit adevăratele superalimente pe care le ştim cu toţii, precum avocado, spanacul, varza kale sau broccoli.

Ca să-l cunoaştem mai bine, să ştiţi că are gust ușor iute-amărui, asemănător cu hreanul sau piperul, şi este bogat în vitamine - fier, calciu și potasiu. Poate contribui la menținerea sănătății sistemului imunitar, a oaselor și a inimii, iar vestea şi mai bună este că are puţine calorii.

Articolul continuă după reclamă

Cum se consumă? Cel mai des, în salate, sandvișuri, supe sau omlete, dar îl putem adăuga şi în diverse smoothie-uri.

Specialiştii spun că trebuie consumat în stare cât mai proaspătă pentru a beneficia de toate vitaminele și antioxidanți. Cantitatea recomandată este între 30 şi 50 de grame pe zi - aproximativ o mână de plantă proaspătă.