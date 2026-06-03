Polonia, cel mai mare contract de producţie de drone din istorie finanţat prin SAFE. Investiţie de 2,75 mld €

Polonia a semnat contracte cu producătorul autohton de apărare WB Group pentru cea mai mare comandă de până acum de drone de supraveghere şi atac. Contractul ajunge la valoarea de aproximativ 2,75 miliarde de euro şi va fi finanţat prin programul SAFE, transmite TVP World.

Contractele vor fi finanţate prin principalul proiect al UE de finanţare a apărării, Security Action for Europe (SAFE), şi prevăd livrarea, până în 2030, a peste 400 de sisteme de muniţii loitering Warmate, fiecare cuprinzând 10 drone, 12 module de foc pe baterie (BFM) ale sistemului fără pilot de căutare şi atac Gladius şi 190 de sisteme UAV de recunoaştere FlyEye, scrie TVP World.

Toate sistemele achiziţionate sunt deja folosite de forţele armate poloneze.

Ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, prezent la semnarea acordurilor la sediul WB Group din Ożarów Mazowiecki, la vest de Varşovia, a subliniat că economia poloneză va avea de câştigat.

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Producţie pe teritoriul Poloniei "de la început până la sfârşit"

"De la bun început, când am vorbit despre modul în care va fi implementat SAFE, am spus... că cea mai mare parte a acestor fonduri, aproape 90%, va merge către companii poloneze. [...] Iar asta se întâmplă aici: producţie de la început până la sfârşit pe teritoriul Poloniei. Am spus că acest lucru va însemna dezvoltarea afacerilor şi noi locuri de muncă", a spus ministrul Apărării.

Polonia este cel mai mare beneficiar individual al programului SAFE, calificându-se pentru peste 43 de miliarde de euro sub formă de granturi şi împrumuturi preferenţiale.

Varşovia a lansat o strategie ambiţioasă de modernizare a armatei şi cheltuieşte în prezent aproape 5% din PIB pentru apărare.