Prețurile carburanților cresc din nou și se apropie de pragul psihologic de 10 lei pe litru. În mod surprinzător, benzina este acum mai scumpă decât motorina, deși, de regulă, situația este exact invers. La finalul lunii expira și măsurile care au ținut sub control preţurile la pompă. Iar carburantul ar putea creşte cu 50 de bani pe litru, estimează analiștii.

Scumpirile se văd cel mai bine în bugetele familiilor care depind zilnic de mașină.

Reporter: Cam cât alimentați într-o lună?

Şofer: În jur de 600-700 de lei. Motorină. Mare parte în oraș. E dublu, cel puțin dublu. Copiii la școală, la activități, grădiniță, concursuri, suntem dependenți de mașină.

Motorina costă acum între 9,53 și 9,59 lei pe litru, iar benzina ajunge la 9,7 lei. Anomalia de pe piaţă este explicată, în primul rând, de reducerea accizei la motorină, măsură care nu se aplică și benzinei. La toate acestea se adaugă cererea mai mare dinaintea sezonului vacanțelor. Specialiştii au şi alte explicaţii.

"Vedem la nivel european o substituire a importurilor din zona de est, via Strâmtoarea Ormuz, cu importuri în principal dinspre o cale maritimă către Statele Unite. Și asta a detensionat condițiile de pe piață și a permis motorinei să se apropie de prețul benzinei", a declarat Claudiu Cazacu, analist energie.

La sfârșitul lunii iunie expiră măsurile care au ținut sub control prețurile la carburanți. În prezent, benzinăriile au adaosul comercial limitat la nivelul mediu de anul trecut. Și reducerea accizei la motorină expiră pe 30 iunie. Specialiștii avertizează că, după eliminarea acestor măsuri, prețurile la pompă ar putea crește simțitor.

"Trebuie să avem în vedere că actualul guvern, care este un guvern interimar, nu are cum să prelungească aceste măsuri. Discutăm de o certitudine de scumpire a acestor produse cu cel puțin 50 de bani. Există o probabilitate destul de mare ca, în iulie, să vedem ambele produse peste 10 lei", a precizat Dumitru Chiseliţă, specialist în energie.

Paradoxal, în ciuda scumpirilor, datele din industrie arată că românii n-au abandonat maşinile.

"Au început să crească vânzările și motivațiile sunt destule. Au fost și câteva sărbători și oamenii s-au mișcat încolo și încoace. Plus că transportul mărfurilor se face mai des", a declarat Ion Tache de la Asociaţia Bezinarilor Particulari din România.

Liderul pieţei de carburanţi a raportat vânzări cu 4 la sută mai mari.

