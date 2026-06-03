Un adolescent de 16 ani moare lovit de o mașină în timp ce merge pe marginea drumului. Nu traversa neregulamentar. Nu era pe bicicletă. Mergea spre casă, pe carosabil, pentru că nu avea trotuar. Tragedia din Dumbrăvița stârnește revoltă și readuce în atenție o problemă care depășește granițele unei comune: România construiește cartiere întregi înainte să construiască locuri sigure pentru pietoni.

Sute de baloane s-au inaltat pe cer, in memoria lui Matias, adolescentul de 16 ani din comuna timișeana Dumbravița, mort dupa ce a fost lovit de o masina in drum spre casă. După moartea sa, locuitorii acuză autoritățile că au ignorat ani la rând avertismentele privind lipsa infrastructurii pietonale.

"Vin foarte mulţi elevi.... unde îi lasă? Aici e staţia! Asta e staţia şi mai e una dincolo", a declarat un martor.

Reporter: Staţie de transport şcolar, Primăria Dumbraviţa - aşa arată o dezvoltare făcută pe repede înainte, în plin avant inobiliar. Străzi pline de case, dar fără spațiu pentru pietoni. În multe zone rezidențiale noi, oamenii merg pe carosabil pentru că nu au alternativă. Iar atunci când mașinile și pietonii ajung să împartă aceeași bandă, siguranța devine o chestiune de noroc.

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Camelia Mircea s-a mutat in Dumbravita in 2013 și tot de atunci așteapta sa circule in conditii civilizate.

"Întotdeauna am emoţii când ies copiii în stradă. Este foarte periculos, am 3 copii şi ei vor să mearga la plimbare", a declarat locuitoarea din Dumbrăviţa.

"S-a sesizat primăria, prin mai multe petiţii. De fiecare dată s-a spus că se rezolvă, este jale! Din păcate, în partea de proiectare nu a fost prins niciun trotuar, iar şoseaua are 1,2km, o şosea care este tranzitată de foarte mulţi copii care merg către şcoală, şosea pe care dacă vă uitaţi sunt maşini care nu respectă niciun fel de lege, pentru că nu există niciun semn rutier", a declarat un bărbat.

"Nu poţi să contruieşti drumuri, la care să le spui bulevard, şi oamenii sunt obligaţi să meargă pe stradă. Asta e principala promblemă", a declarat un locuitor.

"Sunt sute de străzi fără trotuare, sute! Sunt peste 200km de străzi fără trotuare, din păcate. Şi din lipsa unui trotuar, oamenii nu au altă şansă decât să se descurce. Vă daţi esama că nu putem să le facem trotuate peste tot imediat. Am încercat să le prioritizăm şi pe străzile principale, am reuşit să facem trotuare pe multe dintre ele", a explicat Horia Bugarin, primarul din Dumbrăviţa.

În cazul unei alte străzi din comună, peste 500 de oameni au semnat o petiţie în care cer trotuare, piste de bicilete şi iluminat stradal. Între timp, strada a trecut în proprietatea primăriei Timişoara, dar nici aşa nu s-a schimbat nimic. Tragedia din Dumbrăvița nu este o excepție, ci simptomul unui model de dezvoltare urbană care pune mașina înaintea omului.

locuitorii din dumbravita, dupa accidentul mortal din lipsa trotuarelor: "Am emotii cand ies copiii pe strada"