ANRE ia măsuri împotriva facturilor mari la curent. Doar 4 din 10 români vor beneficia de noua regulă

Nu vom mai afla cât am consumat abia când vine factura. ANRE pregătește o regulă nouă, prin care furnizorii de energie să fie obligați să ne avertizeze atunci când ajungem la 80% din consumul lunar estimat. E prea devreme să răsuflaţi uşuraţi. Sistemul va funcționa doar acolo unde există contoare inteligente. Vorbim, deci, de doar 40% din consumatori.

Furnizorii vor trebui să-şi notifice clienţii, în timp real, cu privire la consumul de electricitate.

Atunci când închei contractul cu furnizorul de electricitate, există şi un consum estimat pentru fiecare lună. Spre exemplu, dacă pentru luna iunie ai estimat un consum de 200 de kW şi ajungi să consumi 160 de kW, adică 80% din consumul estimat, furnizorul va trebui să îţi transmită o notificare. Şi ulterior tu vei putea decide dacă reduci sau nu consumul.

Printre consumatori, părerile sunt împărţite.

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"E o idee foarte bună. Te anunţă cu câteva zile înainte că te apropii de consum şi să reduci eventual. Vrei să speli nişte maşini, mai stai câteva zile ca să te încadrezi într-o anumită limită", a declarat un consummator.

"Nu cred că ar consuma mai puţin. Maşina de spălat îţi trebuie, frigider îţi trebuie, aer condiţionat îţi trebuie", spune un consummator.

"E important să fie anunţaţi. Omul îşi ia nişte măsuri, economie", e de părere un altul.

"Atunci când suntem plecaţi din ţară şi primim o notificare că ne apropiem de consumul minutelor pe care le avem disponibile în roaming, unii dintre ulilizatorii de telefonie mobilă îşi ajustează comportamentul. Alţii nu. Fiecare cum hotărăşte. Ce face ANRE? Pune la dispoziţie încă un instrument pentru consumatorii finali", explică George Niculescu, preşedintele ANRE.

"Consumatorul învaţă că trebuie să se uite spre consum, să-şi monitorizeze consumul. Convenţii sunt pe un estimat de consum care se face în baza datelor pe care furnizorul le primeşte de la distribuitor", a declarat Daniela Dărăban, Asociaţia Companiilor de Utilităţi din Energie.

Atenţionările ar urma să fie transmise prin SMS, email sau notificare în aplicaţia furnizorului de energie.

"Putem aplica acest tip de proiect clienţilor care au contoare inteligente instalate. Pot beneficia de notificări în timp real, legate de consum, de tarife orare sau facturarea consumului real. Aproximativ 1,2 milioane de clienţi. Cred că ne-ar ajuta pe noi toţi să ne ţinem sub control costurile", a spus Alexandra Krekan Apostu, director operaţiuni clienţi furnizor energie.

Vestea mai puţin bună e că doar 4 din 10 consumatori din România au montate contoare inteligente.

"Sunt, în momentul de faţă, probleme şi cu citirea la 3 luni a contoarelor, care nu vine. Şi trebuie investiţii masive. Atât în partea de contorizare, cât şi în transmiterea datelor", a declarant Laurenţiu Urluescu.

Proiectul ANRE este momentan în consultare publică. Dacă va intra în vigoare, până la 1 octombrie, furnizorii vor trebui să pună la dispoziția clienților cu contoare moderne platforme online unde să-şi poată urmări în timp real facturile şi consumul.