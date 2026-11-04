Aparatul din casă care umflă factura la curent cu 25% chiar şi când e oprit. Nu e televizorul, nici frigiderul

Un aparat pe care milioane de oameni îl folosesc zilnic poate consuma energie electrică chiar şi când a fost oprit. Un electrician cu peste 20 de ani de experienţă atrage atenţia asupra unei greşeli frecvente care poate duce la creşterea facturilor. Problema nu este provocată neapărat de televizor sau de electrocasnicele din bucătărie, ci de un dispozitiv care poate rămâne permanent conectat la mai multe accesorii.

Consumul de energie electrică al aparatelor aflate în standby, cunoscut şi sub denumirea de "consum fantomă", reprezintă una dintre cheltuielile pe care mulţi oameni nu le iau în calcul atunci când încearcă să îşi reducă facturile. Deşi este cunoscut faptul că dispozitivele conectate la priză pot continua să consume curent chiar şi atunci când sunt oprite, impactul real asupra costurilor lunare este adesea subestimat, scrie Telecinco.

Potrivit datelor Institutului pentru Diversificarea şi Economisirea Energiei din Spania (IDAE), consumul fantomă reprezintă între 7 şi 11% din consumul total de energie electrică al unei gospodării obişnuite. Această cantitate echivalează cu aproximativ 300 kWh pe an sau cu energia consumată într-o lună întreagă. În unele locuinţe în care aparatele electrice nu sunt gestionate eficient, costurile pot ajunge să reprezinte între 10 şi 15% din factura anuală.

Aparatul care consumă curent chiar şi după ce a fost oprit

Electricianul Antonio Perez, cu o experienţă profesională de peste două decenii, susţine că principalul responsabil pentru consumul ascuns de energie din multe locuinţe nu este televizorul, cuptorul cu microunde sau routerul.

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Potrivit specialistului, adevăratul "vampir energetic" este calculatorul de tip desktop, mai ales atunci când rămâne conectat la numeroase dispozitive periferice.

Problema nu este reprezentată doar de calculator în sine, ci şi de accesoriile care continuă să consume energie electrică după oprirea acestuia. Fiecare dispozitiv suplimentar conectat la calculator aflat în standby poate creşte consumul fantomă cu până la 25%, avertizează electricianul.

Printre cele mai des întâlnite surse de consum se numără boxele conectate prin USB sau la o sursă separată de alimentare, imprimantele lăsat în modul de aşteptare, monitoarele oprite, dar conectate la priză, şi hard disk-urile externe care nu sunt deconectate.

Pe listă se află şi huburile USB cu indicatoare luminoase, precum şi încărcătoarele pentru telefoane, tablete sau laptopuri, care rămân conectate la prelungitoare chiar şi atunci când nu alimentează niciun dispozitiv.

De ce calculatorul poate deveni unul dintre cei mai mari consumatori ascunşi de energie

Antonio Perez explică faptul că un calculator desktop este, de regulă, înconjurat de mai multe dispozitive electrice decât alte aparate din locuinţă. Fiecare accesoriu are propria sursă de alimentare, propriile indicatoare luminoase şi un anumit consum rezidual de energie.

De cele mai multe ori, utilizatorii opresc calculatorul, dar lasă toate celelalte dispozitive conectate permanent la reţeaua electrică, 24 de ore din 24.

Chiar dacă fiecare aparat consumă individual o cantitate redusă de energie, acumularea acestor consumuri pe perioade lungi poate duce la costuri semnificative. Potrivit electricianului, ansamblul format din calculator şi periferice poate dubla ponderea consumului fantomă faţă de o locuinţă similară care nu dispune de astfel de echipamente.

Un alt aspect important este modul în care calculatorul este oprit. Specialistul atrage atenţia că există diferenţe semnificative între funcţiile de hibernare şi cele de suspendare.

În modul de hibernare, calculatorul salvează sesiunea de lucru pe unitatea de stocare şi se opreşte complet, astfel că energia consumată este aproape nulă.

În schimb, modul de suspendare menţine alimentată memoria RAM pentru ca utilizatorul să îşi poată relua activitatea imediat. Această funcţie presupune un consum constant de energie electrică, chiar dacă dispozitivul pare oprit.

Electrocasnicele care continuă să consume energie fără să fie folosite

Calculatorul nu este singurul aparat responsabil pentru consumul fantomă. Într-o locuinţă obişnuită există numeroase dispozitive care folosesc energie electrică fără ca proprietarii să le utilizeze efectiv.

Televizoarele conectate la decodoare, de exemplu, consumă energie în modul standby pentru a permite pornirea rapidă cu ajutorul telecomenzii. Acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul consolelor de jocuri, care pot rămâne în modul de aşteptare pentru a descărca actualizări pe timpul nopţii.

Cuptoarele cu microunde care afişează permanent ora, cafetierele cu ecrane luminoase şi electrocasnicele moderne dotate cu afişe digitale sau funcţii de control de la distanţă contribuie, la rândul lor, la consumul ascuns.

Pe lista electricianului se regăsesc şi routerele de internet, care funcţionează permanent, imprimantele aflate în standby şi încărcătoarele lăsate în priză fără să fie conectate la un telefon sau la un alt dispozitiv.

Deşi energia utilizată individual de unele dintre aceste aparate este redusă, consumul lor se acumulează în timp şi poate influenţa valoarea facturii la electricitate.

Cum poate fi redus consumul de energie electrică din locuinţă

Consumul fantomă nu poate fi complet eliminat fără renunţarea la anumite funcţii care asigură confortul utilizatorilor, însă poate fi redus considerabil printr-o gestionare mai atentă a dispozitivelor electrice.

În cazul calculatoarelor, alegerea modului de hibernare în locul celui de suspendare a activităţii poate reduce energia consumată atunci când dispozitivul nu e folosit. De asemenea, deconectarea accesoriilor şi a încărcătoarelor care nu sunt necesare limitează consumul rezidual.

Atenţia acordată gadgeturilor care rămân permanent în standby poate contribui la reducerea cantităţii de energie utilizată inutil, iar efectele acestor schimbări se pot reflecta în factura de electricitate din luna următoare.