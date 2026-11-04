Steaua lui Donald Trump începe să apună! Partidul lui republican a cunoscut o umilinţă electorală nemaiîntâlnită secolul acesta. Democraţii au obținut o victorie zdrobitoare în alegeri şi vor controla ambele Camere ale Congresului - parlamentul american. Puterile preşedintelui vor fi limitate - va putea fi anchetat şi chiar suspendat din funcţie. Americanii au votat împotriva extremismului şi politicilor economice duse de Donald Trump - au trimis în Senat, pentru prima oară, un musulman şi un gay declarat. Inclusiv politica mondială este gata să fie resetată.

Sute de tineri s-au adunat pentru a sărbători în faţa Casei Albe pe măsură ce statele americane s-au colorat în albastru, culoarea partidului democrat. La Senat, democraţii au asigurate cel puţin 54 de mandate, după ce au obţinut şapte locuri deţinute anterior de republicani. Succesul este asigurat şi în Camera Reprezentanţilor: 228 locuri, cu 10 în plus faţă de limita pentru majoritate. Americanii au făcut ce le-a cerut Trump în campania electorală. "La alegerile acestea votaţi ca şi cum numele meu ar fi pe buletinul de vot", a declarat Donald Trump.

Victoria este cu atât mai mare cu cât democraţii au triumfat în bastioane tradiţionale ale rivalilor

Familiile sufocate de scumpirea alimentelor şi carburanţilor şi tinerii furioşi din cauza războiului cu Iran au votat împotriva lui Donald Trump. Balanţa a fost înclinată însă de femei - au ieşit la vot mai mult decât bărbaţii şi majoritatea au ales candidaţi democraţi. La Casa Albă a urmat furia. Donald Trump s-a încuiat în apartamentul prezidenţial, a refuzat să îi primească pe consilierii săi şi în cele dinurmă şi-a recunoscut înfrângerea cu jumătate de gură. "Felicitări democraților, au făcut o treabă bună. Dar nu consider că este o lovitură pentru mine. Și nu am fost pe buletinul de vot. Dacă aș fi fost pe buletinul de vot, ar fi ieșit", a declarat Donald Trump.

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Victoria este cu atât mai mare cu cât democraţii au triumfat în bastioane tradiţionale ale rivalilor. În Kansas, Adam Hamilton a fost primul democrat ales senator în ultimii 94 de ani. Iar în Texas, pastorul James Talarico a spart monopolul republican care data din 1988. "Am plecat cu şansa a doua în această cursă. Ne-am confruntat cu aproape 40 de ani de îndoieli și deziluzii", a declarat James Talarico, senator ales pentru Texas. Lista este completată de primul senator gay declarat şi de Abdul El-Sayed, primul musulman care va face parte din Senat după ce a fost atacat de Donald Trump în campanie din cauza religiei lui. "Știm cu toții că numele meu și chipul meu nu sunt motivul pentru care nu vă permiteți combustibilul. Nu sunt motivul pentru care nu vă permiteţi cumpărăturile", a declarat Abdul El-Sayed, senator ales pentru Michigan.

Americanii au votat şi la alegerile locale. Românca Mihaela Pleşa a fost aleasă a treia oară în legislativul statului Texas după ce a promis fonduri mai mari pentru şcoli. Victoria democraţilor a fost comparată cu un tsunami albastru de presa americană. Trump promite însă doi ani de lupte politice care influenţează şi politica internaţională inclusiv preţul carbunaţilor, NATO şi războiul din Ucraina. Constituția îi permite să îşi păstreze autoritatea asupra comerţului şi politicii externe, dar Congresul dominat de democraţi, care va intra în funcţie din ianuarie, poate limita cheltuielile pentru proiectele lui Trump, inclusiv finanțarea războaielor. Victoria democraţilor a fost sărbătorită la Hollywood de marile vedete - actorii Pedro Pascal, Mandy Moore şi John Leguizamo au postat mesaje de felicitare.

După ce a donat 446 de milioane de dolari pentru campania republicanilor lui Trump, Elon Musk a făcut haz de necaz - influenţa laserelor mele spaţiale asupra alegerilor nu a funcţionat de data aceasta, a tras concluzia cel mai bogat om al planetei.