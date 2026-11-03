Lipsa meseriaşilor din industrie devine oportunitate pentru zeci de mii de tineri. Adolescenţii de la licee tehnologice au loc de muncă garantat imediat după absolvire în nouă cazuri din 10 şi salarii peste media naţională, care ajung la 10.000 de lei.

Şcolile de meserii înlocuiesc manualele cu bancurile de lucru şi pregătesc elevii în meseriile cerute de piaţă.

"Şase ore. Lucrăm aici, la atelier foarte mult", a declarat o elevă pasionată de mecanică.

"De mic copil, tot desfac la maşini, la tot ce prind", a adăugat alt elev.

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Meseria de mecanic, tot mai căutată. Salariile pot ajunge la 10.000 de lei

Industria prelucrătoare are nevoie de cel puţin 5.600 de angajaţi. Mecanic de utilaje este una dintre cele mai căutate meserii. Debutanţii sunt plătiţi în jur de 5.000 de lei pe lună, iar după câţiva ani de experienţă pot ajunge la salariu dublu în unele domenii.

"Cred că viitorul este al tinerilor pregătiţi în domeniul tehnic. Şi practica aceasta pe care noi o facem la agenţii economici ne întăreşte convingerea că ei vor fi mult mai încrezători", a declarat Camelia Botez, Liceul Tehnologic Bâlteni.

"Am vrut să lucrez într-un atelier mecanic pe viitor şi mi s-a părut foarte interesant profilul", a spus o elevă.

Elevii fac practică plătită în fabrici şi pot fi angajaţi după absolvire

Pentru elevi, colaborarea şcolilor cu fabricile face diferența dintre o diplomă și un loc de muncă. Mai mult, orele de practică sunt plătite.

"Am stabilit cu angajatorii de la nivelul judeţului Gorj, ca anul viitor să organizăm în colaborare, ucenicie la locul de muncă, urmând ca după terminarea uceniciei, ucenicii să fie angajaţi la firmele respective", a transmis Romeo Chiriac, directorul executiv al AJOFM Gorj.

Peste 23.000 de tineri au absolvit învățământul profesional anul trecut. Cererea pe piaţa muncii este, însă, mult mai mare. Pentru că mulți meseriași pleacă să lucreze în vestul Europei pentru salarii mai mari, fabricile din România recrutează din Asia personal calificat pentru a acoperi deficitul de personal.