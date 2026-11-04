Droguri cu efecte extrem de puternice dispar tot mai des din spitalele româneşti. Medici şi asistente de la spitalul din Botoşani sunt suspectaţi că au furat fentanil şi alte opioide din farmacia spitalului. Tot astăzi, un medic de la Terapie Intensivă din Slobozia a fost prins cu substanţe interzise la el. Doctorul a declarat, nonşalant, că sunt pentru consum propriu. Ministrul Sănătăţii spune că aceste cazuri sunt izolate.

Spitalul Mavromati din Botoșani a fost împânzit de politisti si procurori. Anchetatorii verifică dispariţia unor ananlgezice puternice, folosite ca droguri, din farmacia unităţii medicale

Din 2024 până în 2026, tratamentele ar fi existat doar pe hârtie. În ultmii doi ani medicamentele cu regim special, inclusiv fentanilul, ar fi fost scoase din spital, în timp ce în fișele medicale apăreau ca administrate pacienților. Bolnavii nu ar fi primit însă aceste substanțe, spun procuorii.

Suspecţi ar fi mai mulţi medici şi asistente care aveau acces la medicamente.

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"Şase mandate de percheziție. Vizează abuz în serviciu, delapidare, fals intelectual și divulgarea unor informații din categoria celor nedestinate publicităţii", a declarat Delia Nenişcu, purtător de cuvând IPJ Botoşani.

După percheziții, conducerea spitalului a instalat nouă camere de supraveghere cu vedere 360 de grade, în Unitatea de Primiri Urgențe, de unde ar fi fost sustras fentanilul. Managerul susține că nu are legătură cu aceasta anchetă.

"Este o propunere mai veche. Acum a fost posibil demararea lucrărilor şi au ca drept scop aceste camere buna desfăsurare a activităţii", a spus Corneliu Prepeliţă, manager Spital Botoşani.

Ministrul Sănătății anunţă că va trimite corpul de control la spital, dar după finalizarea anchetei. Deşi în ultimii ani au fost mai multe cazuri în care au disparut opioide din unităţi medicale, ministrul e liniştit: la alţii e mai rău.

"Au fost cazuri izolate si puţine, comparativ cu alte ţări în Uniunea Europeană. Este o problemă peste tot în toată Europa cu sustragerea acestor opioide. Nu este nici pe departe o problemă care va exploda în spitale în acelaşi timp", a declarat Alexandru Rogobete.

Doi doctori și-au pierdut viața în ultimul an din cauza substantelor interzise: un medic rezident de la Spitlalul Floreasca a fost găsit mort după ce și-a administrat singur fentanil. Şi directorarea medicală a spitalului din Buzău a murit după ce și-ar fi administrat un cocktail de anestezice. Un medic anestezist din Vatra Dornei a fost prins în timp ce îşi injecta opiodide puternice sustrase din farmacia spitalului. Doctorul s-ar fi drogat chiar în timpul intervenţiilor chirurgicale.