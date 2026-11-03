Adio plictiseală, încep pregătirile pentru târgurile de Crăciun! Primele se deschid de săptămâna viitoare la Craiova şi Sibiu. Cu buget de trei milioane de lei, Primăria Capitalei încearcă să ţină pasul cu rivalele din provincie.

Cel mai aşteptat târg de Crăciun rămâne cel de la Craiova (13 noiembrie - 3 ianuarie) care fură startul şi anul acesta - începe vinerea viitoare, pe 13 noiembrie. Centrul oraşului este împodobit pregătit deja.

Magia sărbătorilor prinde viață la Craiova. Cei care vor ajunge aici vor descoperi decoruri spectaculoase și atracții unice în România. Peste 2 milioane de luminițe festive și elemente de butaforie vor crea atmosfera de sărbătoare. Tema de anul acesta, „Tărâmul elfilor“, promite să transforme centrul Craiovei într-un univers al magiei şi al tradițiilor de Crăciun.

"Sunt lampadare, ferestre, foarte multe elemente de butaforie care să te ducă în lumea tărâmului elfilor. Anul acesta s-a ales un decor puţin mai tradiţional, mai aproape de familie. Culorile sunt calde, plăcute, alb, roșu și verde", spune Gabi Rizea, artist plastic.

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"Am înțeles și eu că se deschide săptămâna viitoare și cred că o să vină foarte mulți turiști, o să meargă".

"Noi suntem din Italia și e chiar foarte frumos, magia de Crăciun acasă este ceva extraordinar", spun oamenii.

Şi târgul de Crăciun de la Sibiu va fi inaugurat vinerea viitoare - rămâne deschis până după Revelion. Pregătirile sunt la început, însă, la Bucureşti, dar primăria ştie clar ce vrea.

Târguri de Crăciun în Bucureşti 2026

Focuri de artificii, colinde, brazi de zeci de metri înălţime şi întâlnirea cu Moş Crăciun. În inima Capitalei va avea loc a 19-a ediţie a celui mai vechi târg din Bucureşti. În mai puţin de o lună, Piaţa Constituţiei (27 noiembrie - 27 decembrie) se va transforma din parcare în cel mai mare târg de Crăciun din Bucureşti. Se va întinde pe 20.000 de metri pătraţi şi se va deschide pe 27 noiembrie.

Nu este, însă, primul care începe în Capitală. Seria târgurilor de Crăciun din Capitală va fi deschisă de târgul de aici din cuva lacului din parcul Drumul Taberei. West Side Christmas Market se deschide pe 26 noiembrie cu spectacol de artificii si spectacol cu muzică live.

Târgul din Parcul Drumul Taberei (26 noiembrie - 26 decembrie) se închide a doua zi de Crăciun - ar putea fi ultima ediţie organizată acolo.

"Am concesionat organizarea acestui târg de Crăciun acestei companii acum patru ani. Este ultima ediţie în formatul acesta. Nu excludem nici alte locaţii", spune Paul Moldovan, primarul interimar al Sectorului 6.

Iarna aceasta, la București vor fi organizate nouă târguri de Crăciun răspândite în diferite zone din Capitală.