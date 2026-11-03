Şoc într-un meci de fotbal, sub privirile unui jucător chemat în trecut la naţionala României. Lovit violent de un adversar, un fotbalist a intrat în comă şi a murit câteva ore mai târziu la spital. Cel care a provocat tragedia a izbucnit în lacrimi în vestiar când a aflat. Acum este anchetat de poliţişti şi ar putea fi condamnat la închisoare.

Cu câteva minute înainte de finalul unui meci din liga a doua din Spania, un fotbalist de 30 de ani care urmărea mingea a fost lovit cu genunchiul în piept de portarul echipei adverse care a vrut să respingă atacul. Jesus de Miguel a făcut stop cardiac şi s-a prăbuşit pe teren sub sub privirile fotbalistul de la Naţionala României Enes Sali, format la Academia lui Hagi.

După un sfert de oră în care paramedicii l-au resuscitat pe gazon, fotbalistul a fost dus cu targa în ambulanţă, în timp ce suporterii aplaudau şi se rugau să îşi revină.

Sute de fani îngrijoraţi l-au aşteptat în faţa spitalului de urgenţă din Tenerife. Starea lui s-a înrăutăţit, însă, iar medicii nu l-au putut salva.

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"O lovitură puternică poate să cauzeze un stop cardiac. Sunt cazuri clare în care la autopsie s-a obiectivat o oprire a inimii în urma unui impact violent în timpul activității sportive", spune Claudiu Stoicescu, medic cardiolog.

Fotbalistul care a murit lovit de portarul echipei adverse avea o fetiţă de numai un an şi era idolul echipei din Tenerife. Anul trecut promitea fanilor că va duce clubul în prima ligă.

Şocaţi de tragedie, fotbaliştii de la Real Madrid au ţinut un moment de reculegere în memoria lui Miguel.

Moartea atacantului deschide discuția despre răspunderea penală a portarului care l-a lovit. Cazul poate fi încadrat la ucidere din culpă dacă autoritățile stabilesc că ieșirea lui a depășit riscurile asumate în fotbalul profesionist și a implicat o neglijență gravă.