Trăieşte într-o casă de 39 mp şi nu dă niciun ban pe facturi. Locuieşte singur la marginea pădurii

Un bărbat din Bulgaria și-a construit singur o casă de 39 de metri pătrați şi a scăpat de facturile la curent și apă. De trei ani, acesta trăiește în afara rețelelor publice de utilități și își produce singur energia electrică și apa de care are nevoie.

Casa lui Ivan este cât o garsonieră, dar este dotată cu toate cele necesare pentru un trai confortabil, scrie Blic. Electricitatea este produsă cu ajutorul panourilor solare, pentru gătit folosește gaz propan, iar apa provine dintr-un puț propriu. Apele uzate sunt colectate într-o fosă septică.

Cum trăiește confortabil fără să depindă de rețelele publice

Sistemul pe care l-a construit îi permite să nu mai depindă de rețelele clasice de electricitate și apă și să reducă semnificativ cheltuielile lunare. Dar nu a scăpat complet de cheltuieli. Gazul propan, întreținerea panourilor solare și a celorlalte instalații cer bani.

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Ivan își dorea un spațiu în care să poată cânta la instrumente fără să-i deranjeze pe vecini, dar în care să aibă tot confortul unui apartament de oraș. Aşa că s-a mutat la casă.

Din cauza regulilor locale a trebuit să respecte anumite condiții, printre care și aceea ca locuința să poată fi mutată. Casa a fost ridicată pe piloni, astfel încât să respecte cerințele legale privind folosirea terenului.