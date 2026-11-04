Chiar şi după victoria democraţilor în alegeri, România depinde în mare parte de Donald Trump. Preşedintele a promis că se va răzbuna pe Europa. Cea mai mare temere este retragerea trupelor americane de pe continent, inclusiv de la noi din ţară - Vladimir Putin poate interpreta că are cale liberă. Prezenţa militară americană în România a fost discutată astăzi la Cotroceni de preşedintele Nicuşor Dan cu numărul doi din Pentagon.

Protecţia militară americană este principalul obiectiv. Liderul de la Casa Albă a declarat, însă, de multe ori că nu vrea să mai apere Europa. În ciuda controlului democraţilor asupra Congresului, Constituția Statelor Unite îi acordă statutul de Comandant suprem al forțelor armate, poziţie din care poate dispune retragerea sau relocarea soldaților din bazele de la noi. "România, din păcate, este foarte dependentă de relația dintre Statele Unite ale Americii și Federația Rusă. Important este ca americanii să mențină o prezență. Bazele îți arată că ai o utilitate în proiecția strategică a Statelor Unite ale Americii", a declarat Ştefan Popescu, analist politică externă.

Câţi militari americani mai sunt în România

În Europa sunt acum aproape 80.000 de militari americani. Peste jumătate dintre ei, în bazele din Germania, Italia şi Marea Britanie. La noi au mai rămas sub 1.000. Ei sunt dislocați la noi în trei mari baze. Cei mai mulți la Mihail Kogălniceanu, în județul Constanța. Acolo erau în jur de 700 de militari în martie. La Câmpia Turzii, în județul Cluj, erau între 100 și 150, alături de drone de supraveghere Reaper. Iar la Deveselu, în Olt, aproximativ 200 de militari operează scutul antirachetă. Decizia despre retragerea trupelor americane din Europa va fi luată peste câteva săptămâni. Un semnal, care nu a fost făcut public, însă, ar fi ajuns astăzi la Cotroceni, unde a venit în vizită oficială Elbridge Colby, numărul doi din Pentagon. "Am discutat despre securitatea din regiunea Mării Negre. Contăm pe angajamentul constant al Statelor Unite", a anunţat preşedintele Nicuşor Dan după întâlnire.

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Surse Observator spun că preşedintele i-ar fi propus oficialului american ca România să plătească pentru prezenţa americană în bazele militare. "Am spus părții americane condițiile noastre, am trasat ceea ce ne dorim, ne dorim în continuare o prezență americană în România, partea americanã a luat notă și am discutat aprofundat de această chestiune", a declarat Dan Neculăescu, ministrul de Externe. Analiştii politici avertizează - chiar dacă puterea republicanilor lui Trump a scăzut, nu putem deschide şampania. Majoritatea democrată din Congresul american poate influenţa politica externă şi apărarea. Pentru România, miza este finanțarea securității europene, securitatea Mării Negre și relațiile comerciale. Preşedintele are, însă, arme pentru a-şi duce planurile la capăt - taxe vamale mari şi retragerea trupelor din Europa.

"Puterea de veto. Este una dintre puterile mai puternice pe care le are un președinte. Ei vor trimite lucruri nebuneşti şi eu le voi respinge prin veto", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA. "Domnul președinte Trump este foarte impredictibil, e fiecare dată are reacții foarte ciudate la nivel de politică externă, dar cu siguranță este un președinte în momentul de faţă care nu are puteri de pline", a declarat Iulian Lorincz, deputat USR. Administraţia Prezidenţială a plătit aproape 3.500.000 de dolari unei firme de lobby pentru a promova interesele României la Casa Albă. Printre obiective se numără şi o întâlnire oficială între Nicuşor Dan şi Donald Trump, dar întrevederea rămâne sub semnul întrebării.