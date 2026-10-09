Vine vremea facturilor usturătoare la energie. Chiar de săptămâna viitoare se răceşte, iar mulţi români cu centrale termice vor porni încălzirea. O cercetare făcută la Cluj arată că, în cazul unui apartament, reducerea temperaturii interioare cu un grad Celsius poate însemna o economie de aproximativ 6% la factură. Şi un termostat de calitate poate ajuta.

"În casă, pentru că sunt patru camere, 22. Cel mai mult pe 22", a explicat Aurora.

Nu e temperatura ideală pentru cei mai friguroşi, dar e cea la care Aurora se simte bine în casă, pe timpul iernii.

"Am şi nepotul care vine la mine şi când e frig, ziua, trebuie să fac căldură. O pun câteodată şi pe 23, dar mai rar", a povestit femeia.

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Cu cât creşte factura la încălzire pentru fiecare grad în plus

Specialiştii spun însă că nu trebuie să exagerăm. Fiecare grad în plus înseamnă bani mai mulţi la factură.

"Avem graficul ce ne-a rezultat în urma studiului făcut pe apartament, unde putem să vedem că variaţia merge în ambele sensuri. Dacă scădem temperatura cu un grad, putem să reducem factura cu 6%, iar dacă creştem temperatura în interiorul apartamentului o să plătim ceva mai mult", a subliniat Constantin Cilibiu, prorector UTCN.

"Pentru situaţia unui apartament, o reducere a temperaturii interioare cu un grad Celsius ar scădea cu 6% procente factura. Dacă ne referim la o casă de locuit, acolo procentul e ceva mai mare şi astfel putem să zicem că dacă reducem cu un grad Celsius temperatura interioară putem să vorbim de o reducere a facturii cu până la 9 procente", a adăugat prorectorul.

La ce temperatură ar trebui setat termostatul în fiecare cameră

Cele mai eficiente în acest sens sunt termostatele inteligente, care învaţă rutina familiei, apoi opresc sau ajustează căldura singure. La fel de utile pot fi şi termostatele programabile.

"Pe 23 de grade. Fiecare cum se simte confortabil. Eu aşa mă simt confortabil la mine în casă, la 23 de grade. Apartamentul nostru este super călduros şi din cauza aceasta temperatura nu scade foarte mult în apartament", a spus o femeie.

Cât costă încălzirea unui apartament de 80 de metri pătraţi

Ca să încălzeşti la 22 de grade Celsius un apartament de 80 de metri pătraţi când afară sunt zero grade, consumi 76 de kWh. La minus 15 grade Celsius, consumul urcă la 106 kWh, iar factura ajunge de la 700 la aproape 1.000 de lei.