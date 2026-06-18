Benzina s-a ieftinit din nou, sub 8,5 lei/litru. Motorina a sărit de pragul de 9lei/litru

Benzina a continuat să se ieftinească şi astăzi. Un litru din sortimentul standard a ajuns la 8 lei şi 42 de bani. Motorina nu păstrează însă acelaşi trend. Ba chiar a sărit din nou de pragul de 9 lei pe litru în unele staţii de alimentare.

Specialiștii spun că prețurile vor continua să scadă, dar într-un ritm mai lent. Ca benzina și motorina să revină la nivelurile de dinainte de război, adică în jur de 8 lei pe litru, petrolul ar trebui să coboare la 65 de dolari pe baril. Acum este în jur de 79 de dolari.

Preţul petrolului este cel mai mic înregistrat in ultimele trei luni, după izbucnirea războiului, dar contează şi reducerile de accize impuse de Guvern. Ţinând cont că ele expiră la sfârşitul lunii, în lipsa acestor măsuri, carburanţii s-ar putea scumpi din nou, în medie cu 50 de bani.