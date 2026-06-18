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Sectorul construcţiilor ia avânt. INS: creștere de 11% în primele 4 luni din 2026 față de 2025

Sectorul construcţiilor ia avânt. INS: avans de peste 11% în primele patru luni din 2026 faţă de 2025 - Sursa: Profimedia
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Denisa Vladislav | Timp citire: 1 minut
Publicat la 18.06.2026, 10:12 | Modificat la 18.06.2026, 10:16

Boom în construcţii. Volumul lucrărilor a crescut în primele patru luni din 2026, comparativ cu perioada similară de anul trecut, cu 11,7%, arată datele prezentate de INS.  

În aprilie 2026, față de luna anterioară, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, ca serie brută, cu 14%. Au fost creșteri la lucrările de reparaţii capitale (+17,3%), lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+17,1%) şi la lucrările de construcţii noi (+12,6%).

Pe obiecte de construcţii, au avut loc creşteri astfel la clădirile rezidenţiale (+15,8%), lucrările de construcţii inginereşti (+13,9%) şi la clădirile nerezidenţiale (+12,9%).

Ca serie ajustată sezonier, creșterea a fost de 10,2%.

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Față de aprilie 2025, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, pe total, cu 20,7%.

Volumul lucrărilor de construcţii, ca serie brută, a crescut, în primele patru luni ale anului, comparativ cu perioada similară din 2025, cu 11,7%. Au fost înregistrate creșteri la lucrările de construcții noi (+13,8%), lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+12,2%) şi la lucrările de reparaţii capitale (+1,9%).

Pe obiecte de construcţii, s-au înregistrat creşteri la construcţiile inginereşti (+14,4%), clădirile rezidenţiale (+12,7%) şi la clădirile nerezidenţiale (+5,7%). 

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Denisa Vladislav
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