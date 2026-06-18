Ciprian Ciucu, aliatul lui Bolojan, audiat de peste două ore la DNA

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei şi aliat politic al lui Ilie Bolojan, este audiat de mai bine de două ore la DNA. Deocamdată nu a fost anunţată public speţa în care va fi audiat. Surse judiciare susțin că este suspectat de luare de mită pentru eliberarea unei autorizații în perioada în care a fost primar la Sectorul 6.

Ciprian Ciucu, la sosirea la sediul DNA, 18 iunie 2026 - Inquam Photos

Edilul Ciprian Ciucu, aliat al lui Ilie Bolojan, a ajuns la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie în jurul orei 13.40. La intrarea în sediul DNA, nu a dorit să facă declaraţii presei.

Surse judiciare susțin că Ciprian Ciucu a fost chemat la DNA pentru a i se aduce la cunoştinţă că are calitatea de suspect într-un dosar de luare de mită.

Ar fi vorba despre un dosar deschis anul trecut de DNA pentru luare de mită, pe vremea când era primar la Sectorul 6, pentru emiterea de certificat de urbanism și autorizație de construcție.

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Ciucu, care este şi prim-vicepreşedinte al PNL, a fost primar al Sectorului 6, după care a fost ales primar general al Capitalei.

Audierea lui Ciucu vine nu doar în timpul negocierilor pentru formarea unui nou Guvern, ci şi în plină luptă la vârful PNL.