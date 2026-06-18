Războiul din cartierul Greenfield din Sectorul 1 al Capitalei continuă. După ce anul trecut au închiriat de la Romsilva un drum de acces prin pădurea Băneasa, locuitorii sunt blocaţi din nou într-un singur drum. Accesul prin pădure a fost din nou restricţionat iar oamenii sunt nevoiţi să facă ore bune în trafic pentru a pleca la serviciu şi la şcoală.

Aşa au plecat la muncă sau la şcoală locuitorii din Greenfield în fiecare dimineaţă, de la începutul săptămânii. În ritm de melc, au stat ore bune în coadă pentru a ieşi din cartier.

"În jur de jumătate de oră să ajung până la Băneasa, 40 de minute. Plecat la 7 fără 20.", spune un localnic.

"Este un singur drum de acces, ieri am stat de la 06:50, copilul a ajuns la 08:25. Este singurul drum operabil în acest moment şi din păcate nu pare să îi pese prea mult cuiva.", adaugă un alt localnic.

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"De regulă stăm cam o oră în trafic ca să ieşim doar din acest cartier. Coada se întinde pe aproximativ 2 km. Situaţia este critică iar autorităţile nu prea-şi fac treaba.", explică un alt localnic.

Cu o barieră la barieră. Metalică, securizată cu lanţ şi lacăt. Cu asta s-au trezit locuitorii din Greenfield luni dimineaţă atunci când au vrut să plece la serviciu sau la şcoală.

Localnicii au constatat că drumul care a fost deschis anul trecut prin pădure, în baza unui contract cu RNP, a fost închis.

"Îl folosim trei ore dimineaţa, trei ore seara, când ducem copiii la şcoală, sau plecăm să-i luăm de la şcoală, şi totuşi, nici aşa nu-i bine. Sunt foarte mari presiuni de la minister să se rezilieze unilateral acest contract. Vă daţi seama 6 mii de oameni să rămână blocaţi într-un cartier, să nu poată să plece la muncă, să nu poată să ducă copiii la şcoală.", spune Florin Buzatu, locatar.

Locuitorii spun că au ajuns la capătul răbdării şi au căutat singuri soluţii.

"Stăm de 5 ani în Greenfield şi e a treia oară când se închide. Astăzi ne-am trezit şi mai de dimineaţă, am luat-o prin pădure, am făcut 45 de minute, e destul de periculos, cu trotineta, amândouă.", precizează un bucureştean.

Mamă: Ne-am aşteptat să fie o zi normală, să plecăm la 7 şi ceva de acasă şi sa ajungem la 8 fără ceva la şcoală, cu fetiţele, şi ce să vezi coadă mare nu ne-a venit să credem am zis că totuşi e o glumă. Am ajuns la a doua oră de la şcoală.

Reporter: Cât aţi făcut?

Mamă: O oră şi 20.

Pe de altă parte, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, transmite că drumul a fost deschis ilegal. Asta arată un raport al corpului de control al ministerului. Astfel că drumul va rămâne închis.

"Acel drum nu era drum forestier pe toată întinderea lui, deci nici măcar nu se putea încheia un contract legal. În urma acestui raport Romsilva a decis să rezilieze contractul şi a notificat asociaţia acum două luni de zile cu privire la reziliere. Eu văd un interes privat, al unui dezvoltator care preferă mai degrabă decât să investească nişte milioane în drumuri corecte, preferă mai degrabă să străbată pădurea cu nişte drumuri.", explică Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Cartierul are acum doar un singur drum de acces, cel care iese direct în DN 1. Primarul Sectorului 1 a anunţat că a semnat autorizația pentru construirea unui nou drum, care să le asigure acestora a doua cale de acces, fără afectarea Pădurii Băneasa. Oamenii spun că nici asta nu este o sluţie bună, fiind vorba despre o rută din care traficul "se varsă" tot în DN 1.