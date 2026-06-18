Destinația preferată de români se scumpește. O cafea și o prăjitură pe plajă au ajuns la 27 euro

Sezonul estival de pe litoralul preferat al românilor debutează cu tensiuni. Inflația din sectorul Horeca a dus la scumpiri care îi revoltă pe turiști.

Destinația preferată de români se scumpește. O cafea pe plajă a ajuns la 27 euro - Shutterstock

Bonurile, notele de plată din restaurante și videoclipurile distribuite pe rețelele sociale alimentează discuțiile despre cât de scumpă a devenit o vacanță la mare în Bulgaria. Dar adevărata problemă nu este nivelul prețurilor în sine, ci dacă turiștii simt că primesc valoare pentru banii cheltuiți, scrie publicația Novinite.

Tonul a fost dat de după ce mai mulți turiști au povestit că au plătit 27 de euro pentru o cafea și o prăjitură în stațiunea Sozopol. Una dintre turiste, Megi Savova, a explicat că localul promova o promoție care părea să includă cafea și desert, însă oferta nu se aplica cafelei decofeinizate.

Drept urmare, nota finală a fost semnificativ mai mare decât se aștepta. Pentru Savova, problema nu a fost suma în sine, ci lipsa de transparență. Ulterior, managerul restaurantului a contactat-o, și-a cerut scuze și i-a oferit o compensație, pe care ea a refuzat-o.

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Cea mai mare provocare pentru turismul bulgăresc

Economistul Nikolay Filibev consideră că cea mai mare provocare pentru turismul bulgăresc este găsirea unui echilibru între cost și calitate. Potrivit acestuia, prețurile au continuat să crească, în timp ce numărul turiștilor nu a evoluat conform așteptărilor. El a subliniat că hotelurile, restaurantele și unitățile de divertisment se numără printre sectoarele care au înregistrat unele dintre cele mai ridicate rate ale inflației în ultimii ani.

Filibev a adăugat că unii turiști străini, inclusiv români, ar fi ales alte destinații după ce au observat creșterea tarifelor de pe litoralul bulgăresc. La rândul său, Konstantin Zankov, reprezentant al Institutului pentru Analiză și Evaluare în Turism, avertizează că întregul sector nu ar trebui judecat pe baza unor exemple izolate. El a subliniat că, deși există restaurante care practică prețuri premium, există și numeroase localuri care oferă un raport foarte bun între preț și calitate.

În opinia sa, piața se reglează singură. Dacă turiștii consideră că un preparat este prea scump sau că serviciile nu sunt la nivelul așteptărilor, aceștia pot alege alte restaurante și își pot împărtăși experiențele online.

Diferențe uriașe de prețuri

O analiză a unor destinații populare de pe litoral arată diferențe uriașe de prețuri. În Burgas, unele restaurante de pe plajă continuă să ofere opțiuni accesibile. Managerii spun că au ales în mod deliberat să mențină prețurile stabile pentru a-și păstra clienții fideli. O bere poate costa aproximativ 2 euro, o supă de pește în jur de 3 euro, iar un meniu cu șprot prăjit, cartofi prăjiți și bere poate ajunge la aproximativ 6 euro.

În alte zone însă, prețurile cresc considerabil. În unele restaurante, o supă de fructe de mare costă aproximativ 4 euro, în timp ce un tarator (supă rece) servit într-un beach bar poate ajunge la 9 euro. În Sozopol, o porție de șprot este vândută cu aproximativ 12 euro, iar midiile servite în pâine pot costa în jur de 15 euro. Prin comparație, preparate similare pot fi găsite în alte stațiuni de pe coastă la prețuri mult mai mici.

Nessebar oferă un alt exemplu al diferențelor de preț. Porțiile de calamari sunt, de regulă, între 11 și 13 euro, în timp ce creveții decorticați pot ajunge la aproape 17 euro. Cu toate acestea, atmosfera istorică a orașului și statutul său de patrimoniu UNESCO continuă să atragă turiști. Mulți vizitatori străini afirmă că nu observă diferențe semnificative față de anii precedenți și rămân mulțumiți de experiența generală.

Comparațiile cu destinațiile vecine sunt tot mai frecvente. Turiști din Ucraina spun că Bulgaria rămâne atractivă datorită apropierii geografice, deși unii consideră că Muntenegru oferă prețuri comparabile și alte avantaje. Alții compară litoralul bulgăresc cu Grecia, Turcia, Italia, Spania și Franța, mai ales după trecerea Bulgariei la moneda euro.